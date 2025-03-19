Що робити, якщо у людини низька температура: порада медиків

Зниження температури тіла нижче 36°C може бути сигналом про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє «ПЛ».

Лікарі зазначають, що такий стан може виникати через переохолодження, гормональні збої, анемію або навіть наслідки інфекційних захворювань. Найчастіше це пов’язано з порушенням терморегуляції організму, зокрема через ослаблений імунітет, дефіцит вітамінів групи В або недостатню кількість глюкози в крові.

У групі ризику перебувають люди похилого віку, а також ті, хто має проблеми зі щитовидною залозою.

Насамперед важливо оцінити загальний стан людини: чи є у неї слабкість, запаморочення або зниження тиску. У разі постійно низької температури варто звернутися до лікаря, щоб виключити серйозні патології, такі як дисфункція гіпоталамуса або проблеми з кровообігом.

Медики радять пити теплі напої, носити теплий одяг, але не перегріватися штучно, щоб не спровокувати стрес для організму. Також слідкуйте за раціоном, збагаченим білками, здоровими жирами та мікроелементами, такими як залізо, цинк і магній.

Якщо ж температура різко знижується, варто звернути увагу на рівень цукру в крові, адже гіпоглікемія може викликати подібний стан.

Також важливим фактором є стрес та виснаження організму. Регулярний контроль температури, особливо у дітей і літніх людей, допоможе вчасно помітити проблему. У разі тривалого збереження низької температури без видимих причин рекомендовано пройти медичне обстеження.

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