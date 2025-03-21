Скільки може триматися грип у організмі: відповідь може здивувати

Грип – це не просто сезонне захворювання, а серйозний вірус, здатний залишатися в організмі значно довше, ніж багато хто уявляє.

Про це повідомляє «ПЛ».

Навіть після зникнення основних симптомів вірус грипу може продовжувати свою приховану активність у клітинах людини, впливаючи на загальний стан здоров’я та підвищуючи ризик ускладнень.

Лікарі наголошують, що перебування вірусу в дихальних шляхах може тривати від п’яти до десяти днів, проте його залишковий вплив на імунну систему помітний набагато довше. Часто пацієнти, які вважають себе повністю одужалими, продовжують відчувати слабкість, швидку втомлюваність і навіть незначні підвищення температури.

Дослідження показують, що після перенесеного грипу організм може бути ослабленим протягом кількох тижнів, що робить людину вразливою до повторних інфекцій.

Саме тому лікарі рекомендують не лише завершувати курс лікування, а й приділяти особливу увагу відновленню після хвороби. Важливо дотримуватися здорового харчування, збагаченого вітамінами та мінералами, підтримувати нормальний водний баланс та уникати надмірних фізичних навантажень.

Крім того, варто зосередитися на відновленні мікрофлори кишечника, оскільки саме вона відіграє важливу роль у формуванні міцного імунітету. Грип може стати справжнім випробуванням для організму, а його наслідки нагадуватимуть про себе ще довгий час, якщо не вжити належних заходів.

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