Як розслабитись за 3 хвилини: методика для домашніх та офісних умов

Стреси, перевантаження та напруженість можуть негативно впливати на продуктивність і здоров’я.

Про це повідомляє «ПЛ».

Однак навіть у щільному графіку можна знайти кілька хвилин для швидкого відновлення. Пропонуємо ефективну методику, що допоможе розслабитись усього за 3 хвилини.

Глибокі дихальні техніки є одним з найдієвіших способів швидко зняти напругу. Вдих через ніс, затримка дихання на кілька секунд і повільний видих через рот сприяють зниженню рівня кортизолу – гормону стресу. Щоб посилити ефект, можна закрити очі та уявити місце, що асоціюється з відпочинком – ліс, пляж або гори.

Розслаблення м’язів також допомагає позбутися стресу. Для цього можна напружити всі м’язи тіла на 5 секунд, а потім різко їх розслабити. Масаж точок напруги, зокрема шиї, скронь і кистей рук, дозволяє швидко відновити баланс енергії в організмі.

Ще один ефективний метод – перемикання уваги. На хвилину відволікайтесь від роботи – послухайте спокійну музику, випийте чашку чаю або подивіться у вікно. Це допоможе відновити концентрацію, зменшити емоційну напругу та покращити настрій.

Нагадаємо, яку воду краще споживати: у пластикових пляшках або ж у скляних.