Яку воду краще споживати: у пластикових пляшках або ж у скляних

Вибір між водою у пластиковій або скляній тарі – не лише питання зручності, а й здоров’я.

Про це повідомляє «ПЛ».

Дослідження показують, що пластикова упаковка може виділяти мікрочастинки та хімічні речовини, які потрапляють у воду, особливо за умов тривалого зберігання або впливу сонячного світла.

Скляні пляшки, навпаки, не вступають у реакцію з рідиною, тому вважаються безпечнішими. До того ж, вони менш шкідливі для довкілля. Вибір, звісно, залежить від обставин, але якщо йдеться про довготривале збереження здоров’я – скло залишається кращим варіантом.

Ще одним аспектом є смак води: скло не змінює його, тоді як пластик може додавати сторонні відтінки.

Також важливо враховувати тип води – мінеральна вода у склі зберігає свої корисні властивості значно довше, ніж у пластику. При виборі важливо звертати увагу на маркування упаковки – якісний пластик має відповідні позначки, що вказують на його безпечність.

Окрім цього, питання екологічності відіграє важливу роль. Пластикові пляшки складають значну частину відходів, багато з яких не переробляється, потрапляючи у світовий океан та забруднюючи навколишнє середовище.

Скло, хоча і важче за пластик, є екологічно чистішим, оскільки може бути безкінечно перероблене без втрати якості. Важливим фактором також є вплив різних температур на тару: пластик при нагріванні може виділяти небезпечні речовини, тоді як скло залишається хімічно стабільним.

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