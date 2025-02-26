Чому варто ставати в ліву чергу в магазині: хитра стратегія, щоб проскочити швидше

Вибір каси в магазині — це справжня тактика, особливо в годину пік. Про це повідомляє Рl.com. Але чи знаєте ви, що стаючи в ліву чергу, ви можете пройти швидше? Цей психологічний і поведінковий феномен підтверджують дослідження.

Чому ліва черга рухається швидше?

Більшість людей — правші

Статистика показує, що близько 90% людей — правші, і вони інстинктивно обирають праву чергу. Це робить її довшою і завантаженішою.

Касири-правші працюють ефективніше

Оскільки більшість касирів — правші, вони можуть швидше сканувати товари і пробивати покупки, коли клієнти знаходяться зліва.

Ліва каса менш популярна

Психологи кажуть, що люди за звичкою рухаються вправо, особливо в магазинах із симетричними рядами. Це означає, що ліва черга часто виявляється коротшою і менш завантаженою.

Інші хитрощі, щоб швидше пройти касу

Вибирайте касу поруч із колонами або перегородками — біля них люди рідше стають у чергу.

Дивіться, хто перед вами — якщо попереду пенсіонери або покупці з великими візками, черга рушить повільніше.

Зверніть увагу на касира — досвідчені працівники працюють швидше за новачків.

Таким чином, якщо хочете пройти касу максимально швидко, обирайте ліву чергу. Це проста, але ефективна стратегія, яка заощадить вам час!

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