Як спілкуватися з людьми, у яких завжди все погано: поради психологів

У кожного з нас є знайомі, які постійно скаржаться на життя, знаходять негатив навіть у хороших подіях і завжди бачать світ у похмурих тонах. Про це повідомляє Рl.com.

Спілкування з такими людьми може бути виснажливим і впливати на власний емоційний стан. Як же правильно взаємодіяти з тими, у кого «завжди все погано», і при цьому зберегти власний спокій?

Чому люди постійно скаржаться?

Потреба у підтримці – дехто скаржиться не для того, щоб знайти рішення, а щоб отримати співчуття.

Низька самооцінка – людина може відчувати себе жертвою обставин і не бачити шляхів для змін.

Звичка фокусуватися на негативі – мозок запам’ятовує погане краще, ніж хороше, тому деякі люди підсвідомо зациклюються на проблемах.

Як правильно спілкуватися?

Встановлюйте межі

Якщо людина постійно скаржиться і не сприймає ваших порад, варто обмежити час спілкування або змінювати тему розмови.

Не піддавайтеся негативу

Не варто дозволяти чужим проблемам руйнувати ваш емоційний баланс. Намагайтеся зберігати нейтральну позицію та не приймати все близько до серця.

Спробуйте змінити фокус

Якщо людина постійно говорить про проблеми, запитайте, що хорошого сталося в її житті. Це допоможе їй переключитися на позитив.

Не намагайтеся «врятувати» людину

Кожен сам несе відповідальність за своє життя. Ваше завдання – підтримати, але не вирішувати чужі проблеми.

Будьте чесними

Якщо вас виснажує постійний негатив, можна прямо сказати: «Мені шкода, що ти так почуваєшся, але я не можу допомогти, давай поговоримо про щось інше».

Коли варто припинити спілкування?

Якщо після кожної розмови ви почуваєтеся розбитими, уникаєте зустрічей або відчуваєте емоційний тиск, можливо, варто скоротити контакт або повністю дистанціюватися.

Спілкування з тими, у кого «завжди все погано», може бути непростим, але правильний підхід допоможе зберегти власну енергію і, можливо, навіть допомогти людині побачити світ в іншому світлі.

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