Як приготувати запечену курочку до свят: суддя «МастерШеф» поділився особливим рецептом

Скориставшись рецептом відомого шеф-кухаря ваше святкове меню отримає нові смакові відтінки, а запечена курка буде незабутньою.

Про те, як приготувати запечену курку до Нового року, розповідає Первая Лента з посиланням на Instagram-сторінку Володимира Ярославського.

Що потрібно для запеченої курки

Для того, щоб приготувати запечену курку на новорічний стіл, вам знадобляться:

ціла курка — 1,8 кг;

мед — 1 ст. л.;

масло — 200 г;

олія — 1 ст. л.;

картопля (можна замінити бататом)- на гарнір;

часник — 3 великих зубчики;

лимонна цедра — з 1 великого лимона;

розмарин — кілька гілочок;

лимон — 1 шт.;

сіль — до смаку;

коріандр — 0, 5 ч. л.;

паприка — 0, 5 ч. л.;

сухий часник — 0, 5 ч. л.;

сушені томати — 0, 5 ч. л.;

куркума — 0, 5 ч. л.;

гірчиця — 0, 5 ч. л.;

базилік — 0, 5 ч. л.;

сушений кріп — 0, 5 ч. л.;

чорний перець — за бажанням.

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Як запікати курку з овочами

Для приготування запеченої курки, яка матиме хрустку скоринку та ніжне м’ясо, курку слід попередньо підготувати. Ретельно промийте птицю та видаліть шию.

Після цього курку можна або натерти зсередини половиною спецій, або замочити в сольовому розчині на ніч. Щоб створити розсіл на 2 л чистої питної води потрібно 50 г солі. В розчин потрібно помістити курку та залишити в холодильнику, приблизно на 12 годин.

Щоб запечена курка мала характерну скоринку, приготуйте ароматне масло. Для цього візьміть тепле масло, додайте до нього цедру лимона ( або іншого цитрусового), подрібнений розмарин, почищений і пропущений через прес часник, решту спецій та мед.

Частину м’якого масла зі спеціями потрібно ввести під шкірку курки, а решту використати для змащення крилець, ніжок та грудки птиці. Також всередину курки потрібно покласти розрізаний навпіл лимон.

Для того, щоб курка не втратила форму, її перев’язують шпагатом. Після цього курку можна перекласти на деко.

Поруч можна викласти гарнір — почищені та надрізані невеликі картоплини чи інші улюблені коренеплоди. Не забудьте змастити їх олією.

Розігрійте духовку до 175 градусів та помістіть туди деко з птицею та випікайте протягом 1,5 години. Якщо деякі частини птиці запікаються швидше, перекрийте їх фольгою, щоб скоринка була рівномірною.

В залежності від духовки, може знадобитися додаткові 10-15 хвилин, тому курку слід перевірити на готовність.

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