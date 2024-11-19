Як приготувати картопляний гратен: рецепт від судді «МастерШеф»

Картопляний гратен — доволі проста в приготуванні страва, вишуканість якої може вразити гостей та родичів.

Рецептом приготування смачної і вишуканої страви з картоплі поділився Ектор Хіменес-Браво на своїй Instagram-сторінці, передає Первая Лента.

Що потрібно для картопляного гратена

Для приготування цієї страви з картоплі вам знадобиться:

картопля — 1 кг;

вершки (жирність 33%) — 300 г;

бекон — 70 г;

сир моцарела — 50 г;

сир пармезан — 50 г;

сир чедер — 50 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

цибуля зелена — до смаку;

часник — 2-3 зубчики;

тим’ян — до смаку;

вершкове масло — для змащування форми;

сіль — до смаку;

перець — до смаку.

Спосіб приготування

На першому етапі приготування миємо, чистимо картоплю та нарізаємо на тонкі кружальця завтовшки декілька міліметрів.

Бекон нарізаємо на маленькі кубики, а почищену цибулю на кубики розміру бекону. Після цього ці інгредієнти обсмажуються на розігрітій пательні до золотистого кольору.

Тим часом потрібно запікаємо декілька зубчиків часнику, щоб вони стали м’якими. Для приготування соусу, завдяки якому страва матиме хрустку скоринку, натираємо у велику миску сир, наливаємо вершки, та додаємо сіль та перець до смаку.

В отриманий соус додаємо запечений часник та тим’ян, злегка обсмажену цибулю з беконом та скибки картоплі. Всі інградієнти потрібно ретельно перемішати.

Беремо скляну або керамічну форму для запікання і змащуємо її вершковим маслом. Викладаємо у форму картоплю в соусі так, щоб скибки лежали вертикально.

Заливається гратен залишками вершкового соусу, посуд слід накрити фольгою та випікати страву в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 1,5 години. Після цього видаліть фольгу та продовжить випікання гратену протягом 10 хвилин, до утворення золотистої скоринки.

Щоб зробити страву смачнішою, перед подачею присипте картопляний гратен подрібненою зеленою цибулею.

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