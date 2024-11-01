На якій олії потрібно смажити їжу, щоб не нашкодити здоров’ю

Яку олію категорично не можна використовувати, якщо ви смажите їжу та хочете отримати від неї користь, а не отримати зайві калорії?

На ці питання відповідає Первая Лента з посиланням на допис дієтолога Олега Швеця у Facebook.

Чому часте смаження страв некорисне

Смажені страви популярні у традиційних кухнях і швидкому харчуванні, але часте вживання нашкодить здоров’ю, залежно від типу олії.

Для смаження рекомендується обрати олію з високою стабільністю при нагріванні, як-от оливкова, кокосова та топлене масло. Олії з високим вмістом поліненасичених жирів (кукурудзяна, соєва) не рекомендуються для смаження, так як при нагріванні вони утворюють шкідливі сполуки.

Зловживання смаженою їжею збільшує споживання калорій, що може стати причиною набору зайвої ваги.

Тваринні жири

Тваринні жири, такі як сало та топлене масло, найкраще підходять для смаження, надаючи стравам смак та хрусткість. Вони зазвичай містять насичені та мононенасичені жири, через що вони більш стійкі до високих температур. Однак склад жирних кислот може варіюватися в залежності від раціону тварини. Наприклад, тварини на зерновому кормі мають більше поліненасичених жирів.

Кокосова олія

Більше 90% жирів у кокосовій олії насичені, вона легко витримують високу температуру, проте смакові якості можуть бути неоднозначними.

Оливкова олія

Ця олія містить багато мононенасичених жирів, які відзначаються стабільністю при нагріванні, але її смак може погіршуватися при тривалому використанні.

Олія авокадо

По складу подібний до оливкової, з високою точкою димлення (270°C).

Арахісове масло

Не зважаючи на високу точку димлення (230°C), містить 32% поліненасичених жирів, що робить його менш стабільним.

Пальмова олія

Стійка до нагрівання, але виробництво викликає екологічні занепокоєння.

Які олії не підходять для смаження

Це рослинні олії з високим вмістом поліненасичених жирних кислот, такі як: соєва, кукурудзяна, рапсова, бавовняна, сафлорова, соняшникова, кунжутна, а також рисових висівок та виноградних кісточок.

Використання цих олій для смаження призводить до утворення великої кількості окиснених жирних кислот і потенційно шкідливих сполук.

Смаження насичує страви калоріями, тому варто обмежити вживання смаженого, особливо для людей із сімейною історією ожиріння. Якщо ви все ж вирішите смажити, краще використовувати сало, топлене масло, кокосову олію або оливкову олію.

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