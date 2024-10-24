5 правил, які допоможуть зробити вітальню затишною та стильною

Тому важливо, щоб вона мала не лише привабливий та вишуканий дизайн, створювала гарний фон для зустрічей і святкувань з рідними та друзями, але сприяла релаксації, дозволяючи розслабитися після напруженого тижня.

Досягнення цих подвійних цілей в одному просторі може здатися складним завданням, але професіонали в галузі дизайну пропонують кілька золотих правил, які полегшать цей процес. Про це розповідає Первая Лента з посиланням на Real Simple.

Комфорт вітальні

Ваша вітальня – не обовʼязково має бути тим місцем концентрації делікатного антикваріату та меблів, які важко чистити. Насамперед весь інтер’єр має бути практичним і зручним, тому що ви створюєте простір для відпочинку, а не музей.

Для дивану чи крісел обирайте тканини, які довго прослужать, і не беріть до уваги білу тканину, призначену лише для хімчистки, якщо в будинку будуть діти та домашні тваринки. Відтак, обирайте практичні тканини, такі, які можна чистити та витирати, якщо на них щось розіллється.

Комбінація меблів

Дизайнери зазначають, що комплекти меблів для вітальні можуть полегшити їхню покупку, але вони й можуть перетворити кімнату в щось нудне та незатишне.

За словами фахівців, ідея про те, що сидіння для вітальні обов’язково потрібно купувати комплектами, більше не підходить. Вітальні набувають цікавішого візуального ефекту, коли ви змішуєте сидіння та обʼєднуєте меблі різних стилів або кольорів.

Дистанція між меблями і стіною

Це може здатися дивним, але облаштовуйте кімнату так, щоб принаймні частина меблів не знаходилась близько до стіни. За словами фахівців, мала відстань між меблями та стіною візуально зменшує кімнату. Проте, відсунувши диван від стіни, ви створите ілюзію глибини, що дає приміщенню кращий вигляд.

Використання килима

Килимок – це те, що може надати вишуканості вашій вітальні, однак завдяки йому можна обрамити зону відпочинку та зробити її затишнішою. Фахівці рекомендують повністю розташувати сидіння на килимі або принаймні, щоб там можна було помістити передні ніжки.

Координаційна точка

Якщо ви маєте камін, то він однозначно має стати фокусом вітальні, однак за його відсутності точку фокусу ви можете створити самі. Можна зробити центральну точку, облаштувавши кімнату таким чином, щоб погляди кожного з присутніх спрямовувався, наприклад, на гарний витвір мистецтва. Телевізор також може бути хорошою ідеєю.

Необхідна кількість місць для сидіння

Під час облаштування вітальні, варто подумати про те, скільки людей ви плануєте регулярно туди кликати. Переконайтеся у достатній кількості місць принаймні для вашої родини та кількох гостей. Якщо ж ви влаштовуєте велику зустріч, дизайнери рекомендують підготувати кілька додаткових місць, до яких легко отримати доступ у вашій вітальні.

Раніше ПЛ писала про помилки, які можуть повністю зіпсувати інтер’єр.