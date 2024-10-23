Які речі ніколи не можна прати в холодній воді

Втім, на якість прання впливає також температура води. Якщо вона буде холодною, речі будуть пратись досить погано.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Southern Living.

Плюс від холодного циклу прання полягає лише у зниженні електроенергії, оскільки пральній машинці не доводиться нагрівати воду. Така температура підходить для деяких тканин, втім під час прання речі все одно рекомендується піддавати дезінфекції під впливом гарячої води.

Навіть попри додавання порошку, холодне прання не взмозі впоратися з речами так, як тепла вода. Експерти кажуть, що всі речі необхідно прати в теплій воді, окрім делікатних тканин. Фахівці навіть виділили 5 видів речей, яке не можна прати в холодній воді.

Забруднений одяг

Сильне забруднене однозначно потребує використання гарячої води. Вона потрібна для кращого видалення усіх плями з одягу. Холодна вода не настільки ефективна з брудом і пилюкою, оскільки при маленькій температурі порошок не діє.

Рушники та постільна білизна

Холодна температура води не впорається з бактеріями та пиловими кліщам з рушників та постільної білизни. Усі речі, які контактують зі шкірою найкраще прати в гарячій воді.

Речі, які треба продезінфікувати

Якщо ви чи хтось із вашої родини хворів, то речі в яких хворий перебував під час грипу чи застуди, обов’язково потрібно прати в гарячій воді, щоб знищити всі мікроби.

Білі тканини

Світлі речі також краще прати в гарячій воді. Це дозволить видалити забруднення та зберегти чистоту. Холодна вода не справить з брудом на білій тканині.

Трикотажні та синтетичні тканини

У холодній воді трикотажні речі важко піддаються пранню. На тканині можуть залишитися сліди від порошку, які не розщепляться так, як у гарячій воді.

Раніше ПЛ писала про те, які незвичні речі варто покласти у пральну машину, щоб покращити прання одягу.