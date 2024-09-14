Чому після прання на одязі з’являються білі сліди та як уникнути проблему

Первая Лента з посиланням на сайт Pixel розповість, чому це відбувається та як уникнути проблеми.

Перевантаження пральної машини

Одна з найпоширеніших причин появи білих слідів — занадто багато одягу в машинці після час одного циклу прання. Якщо пральна машина перевантажена, вода і миючий засіб не можуть рівномірно розподілитися між речами, що призводить до неповного полоскання і, як наслідок, на тканині можна побачити залишки миючого засобу.

Надмірне використання кондиціонера для білизни

Існує хибна думка, що чим більше кондиціонера додати, тим м’якшою буде білизна. Однак надлишок цього засобу не завжди добре виполіскується і залишає сліди на одязі. Оптимальна доза кондиціонеру — не більше 50 мл на цикл прання.

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Неправильне дозування прального порошку

Не можна нехтувати інструкціями виробника на упаковці прального порошку. Занадто велика кількість засобу, особливо при використанні холодної води, може не повністю розчинитися, залишивши сліди на одязі.

Неправильне полоскання

Якщо програма прання передбачає недостатню кількість циклів полоскання або використовується холодна вода, миючі засоби можуть залишатися на тканині. В такому випадку варто обрати програми з додатковим полосканням, щоб усунути залишки засобів.

Як уникнути проблеми

Не кладіть занадто багато одягу в пральну машину.

Використовуйте правильну дозу прального порошку і кондиціонера.

Обирайте оптимальну температуру прання.

Періодично очищайте пральну машину, щоб запобігти накопиченню залишків засобів.

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