Які незвичні речі варто покласти у пральну машину, щоб покращити прання одягу
Іноді спеціальні засоби для прання не здатні впоратися зі складними плямами.
Содержание
Тут на допомогу прийдуть нетрадиційні предмети, які можуть значно покращити якість прання, вразивши вам дивовижним результатом. Які саме речі потрібно класти у пальну машину під час прання, розповідає Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.
Кубики льоду
Вони допоможуть розгладити одяг, який після прання буває досить пом’ятим. Варто додати 3-4 кубики льоду у сушарку або пральну машину під час циклу «сушка» і ви будете приємно здивовані результатом. Кубики льоду розтануть і створять ефект сушки, який гарно розгладить складки.
Каштани
Каштани здатні виводити жирні плями та складні забруднення. Потрібно розрізати кілька каштанів, покласти їх у полотняний мішечок та додати у барабан під час прання.
Тенісні м’ячики
Ці м’ячики є відмінними помічниками у пранні речей, особливо з пуху. Вони запобігають збиванню та злипанню пуху і механічно розбивають грудки. Додайте під час прання 2-3 м’ячі і верхній одяг зберігатиме форму.
Губки для миття посуду
Ці «помічники» чудово впораються із завданням по виданенню з одягу волосся та шерсті. Вони також ефективні для плям. Перед використанням варто зняти абразивний шар губки для уникнення забруднень.
Раніше ПЛ писала про те, які 5 речей повинні бути в вашому гардеробі у жовтні.