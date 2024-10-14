Які незвичні речі варто покласти у пральну машину, щоб покращити прання одягу

Тут на допомогу прийдуть нетрадиційні предмети, які можуть значно покращити якість прання, вразивши вам дивовижним результатом. Які саме речі потрібно класти у пальну машину під час прання, розповідає Первая Лента з посиланням на РБК-Україна.

Кубики льоду

Вони допоможуть розгладити одяг, який після прання буває досить пом’ятим. Варто додати 3-4 кубики льоду у сушарку або пральну машину під час циклу «сушка» і ви будете приємно здивовані результатом. Кубики льоду розтануть і створять ефект сушки, який гарно розгладить складки.

Каштани

Каштани здатні виводити жирні плями та складні забруднення. Потрібно розрізати кілька каштанів, покласти їх у полотняний мішечок та додати у барабан під час прання.

Тенісні м’ячики

Ці м’ячики є відмінними помічниками у пранні речей, особливо з пуху. Вони запобігають збиванню та злипанню пуху і механічно розбивають грудки. Додайте під час прання 2-3 м’ячі і верхній одяг зберігатиме форму.

Губки для миття посуду

Ці «помічники» чудово впораються із завданням по виданенню з одягу волосся та шерсті. Вони також ефективні для плям. Перед використанням варто зняти абразивний шар губки для уникнення забруднень.

Раніше ПЛ писала про те, які 5 речей повинні бути в вашому гардеробі у жовтні.