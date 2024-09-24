Лайфстайл

Як правильно зберігати гарбузи: будуть свіжими до 3 тижнів

З настанням осені нам починає хотітись ще більшого затишку та домашнього тепла.

Арина Марченко Send an email 2 дня ago
0 0
Гарбуз
Як правильно зберігати гарбузи: будуть свіжими до 3 тижнів

В цьому найкраще допоможуть смачні страви із сезонних овочів, що мають неймовірний аромат.

Одним з найпопулярніших осінніх продуктів вважається  гарбуз. Він підійде для приготування різноманітних супів, запіканок, салатів та навіть кави. Тому, це саме той продукт, який в осінню пору року повинен бути у кожному домі. Як зберігати гарбузи свіжими протягом 3 тижнів, розповідає Первая Лента з посиланням на Mirror.

Як виявилось, для збереження гарбуза свіжим якомога довше, знадобиться лише один продукт – оцет. За допомогою нього ви більше не будете змушені викидати гнилі гарбузи замість того, щоб готувати смачні страви зі свіжих.

Як зберігати гарбузи свіжими

Для початку готуємо розчин оцту та води у співвідношення 1:10.

Занурюємо гарбуз у розчин на 10-20 хвилин, обережно обертаючи його, щоб усі сторони контактували з розчином.

Після замочування гарбуз необхідно висушити залишивши сушитися на повітрі в добре провітрюваному місці.

Промийте гарбуз під проточною водою, щоб змити залишки оцтового розчину.

Зберігаємо гарбуз у коморі, або темному холодному приміщенні.

Раніше ПЛ писала про те, які добрива необхідно внести у ґрунт восени, щоб отримати гарний врожай наступного року.

теги
Арина Марченко Send an email 2 дня ago
0 0

Материалы по теме

Добрива

Які добрива необхідно внести у ґрунт восени, щоб отримати гарний врожай наступного року

3 недели ago
Спальня

Як створити затишок у спальні: 3 поради від дизайнерів

3 недели ago
Кабачки

Як правильно зберігати кабачки, щоб вони залишались свіжими аж до весни

4 недели ago
Кольори в інтер'єрі

Кольори-антистрес: як створити заспокійливу атмосферу вдома

4 недели ago

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button