Як правильно зберігати гарбузи: будуть свіжими до 3 тижнів

В цьому найкраще допоможуть смачні страви із сезонних овочів, що мають неймовірний аромат.

Одним з найпопулярніших осінніх продуктів вважається гарбуз. Він підійде для приготування різноманітних супів, запіканок, салатів та навіть кави. Тому, це саме той продукт, який в осінню пору року повинен бути у кожному домі. Як зберігати гарбузи свіжими протягом 3 тижнів, розповідає Первая Лента з посиланням на Mirror.

Як виявилось, для збереження гарбуза свіжим якомога довше, знадобиться лише один продукт – оцет. За допомогою нього ви більше не будете змушені викидати гнилі гарбузи замість того, щоб готувати смачні страви зі свіжих.

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Як зберігати гарбузи свіжими

Для початку готуємо розчин оцту та води у співвідношення 1:10.

Занурюємо гарбуз у розчин на 10-20 хвилин, обережно обертаючи його, щоб усі сторони контактували з розчином.

Після замочування гарбуз необхідно висушити залишивши сушитися на повітрі в добре провітрюваному місці.

Промийте гарбуз під проточною водою, щоб змити залишки оцтового розчину.

Зберігаємо гарбуз у коморі, або темному холодному приміщенні.

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