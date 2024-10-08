Які 5 речей повинні бути в вашому гардеробі у жовтні

У жовтні вже варто подумати про тепле взуття, тож Первая Лента розповість, які речі вам потрібно придбати вже зараз, щоб виглядати стильно цієї осені.

Варто зазначити, що ці речі ви зможете носити до кінця осені, або й на початку зими.

Таке вбрання чудово підійде для створення офісного луку, і його можна сміливо одягати як на прогулянку, так і на свята. Ці речі можна легко поєднувати, тож вам варто додати їх у свій гардероб.

Куртка

Шкіряні куртки чи бомбери – це та річ, яка обов’язкво повинна бути у вашому гардеробі восени, однак у жовтні треба подбати про теплий варіант верхнього одягу, під який можна одягнути светр. Вато пам’ятати, що куртка має захищати вас від вітру й холоду. Ви можете обрати класичні кольори або ж поекспериментувати з яскравими відтінками.

Чоботи

Цього року стилісти рекомендують додати у свій гардероб жокейські чоботи, які чудово доповнять лосини чи джинси скінні, які знову у тренді. Окрім того, вони чудово пасуватимуть до коротких чи довгих спідниць.

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Довге пальто

Пальто в довжині міді чи максі, здається, ніколи не виходить з моди. Довгі пальта полюбляють багато модниць, тож радимо подумати про таку покупку, яка стане гарною інвестицією на багато років.

Светр з горловиною

Лонгсліви в холодну пору варто замінити на гольфи та теплі светри з горловиною. Важливо лише, щоб вам в них було тепло і комфортно, а з кольорами можна експериментувати.

Довга спідниця

Існує хибна думка, що осінь – це пора виключно для джинсів та штанів. Сміливо додавайте в свій гардероб красиву костюмну спідницю, яку можна одягти як з черевиками, так і з чоботами на підборах.

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