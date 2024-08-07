Які кольори одягу найкраще пасуюють дівчатам з рудим волоссям

І не дивно, адже їх волосся яскраве і розкішне. Але якщо ви змінили колір нещодавно, то вам може буде складно підібрати вбрання.

Які кольори чудово поєднуються з рудим волоссям, розповідає Первая Лента з посиланням на сайт Glamour.

Зелений

Зелений — це класичний колір для комбінацій з рудим волоссям. Серед безлічі наявних відтінків завжди можна підідбрати той, що пасуватиме до вашого відтінку шкіри. Стилісти також радять вибрати куртку або блейзер зеленого кольору, адже їх можна доповнити чим завгодно – від джинсів до офісного одягу.

Фіолетовий

Стилісти пояснюють, що контрастні кольори чудово поєднуються один з одним, і тому фіолетовий, лавандовий і сливовий прекрасно доповнюють руде волосся. Якщо фіолетова сукня здається вам занадто сміливою, то обирайте аксесуари цього кольору — наприклад, шарф або сумку.

Темно-синій

Цей нейтральний колір допоможе створити неповторний образ як для офісних буднів, так і для зустрічі з друзями. Фахівці запевняють, що темно-синій чудово гармонує з рудим волоссям. Для яскравого образу стилісти рекомендують вибрати кобальт — ще один яскравий колір, схожий за сміливістю із зеленим.

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Гірчично-жовтий

Цей колір чудово доповнює вогняні тони рудого волосся. Найкращою комбінацією вважається гірчично-жовтий светр грубої в’язки та джинси із завищеною талією. Таке «комбо» завжди матиме актуальний вигляд і додасть вам впевненості.

Яскраво-білий

Яскраво-білий не лише ефектно контрастує з рудим волоссям, а й поєднується практично з усіма іншими кольорами. Фахівці радять поєднувати яскраво-білий з коричневим для створення нейтрального образу, або з улюбленим яскравим кольором, якщо ви хочете бути в центрі уваги.

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