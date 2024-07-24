Як використовувати харчову саду у саду та на подвір’ї

Хоча зазвичай сода використовується в приміщенні, її можна використовувати й надворі.

Про те, як можна використати соду для прибирання веранди або садових робіт, розповідає Первая Лента з посиланням на Martha Stewart.

Освіжити вуличні меблі

Харчова сода може бути використана для чищення вуличних меблів та чохлів подушок.

Подушки достатньо обприскати, щоб вони стали вологими, далі посипати їх содою і потерти вологою ганчіркою круговими рухами.

Щоб очищення було ще ефективнішим, додайте краплю мийного засобу для посуду. Після цього тканину слід прополоскати, а меблі протерти ганчіркою, і зачекати, щоб все висохло.

Підвищити лужність ґрунту

Харчова сода також може бути використана для підвищення рівню pH ґрунту на певній ділянці, розчинивши одну столову ложку соди в 3,7 л води.

Використання такого розчину дозволить підготувати занадто кислу ділянку для посадки, поліпшити здоров’я рослин, що віддають перевагу лужному середовищу.

Проте пам’ятайте: не робіть це занадто часто, також не варто додавати багато подібного добрива.

Знищити бур’яни

Де б не росли бур’яни, вони будуть вас дратувати, а особливо, коли вони проростають крізь тріщини на тротуарі та під’їзній дорозі.

Для боротьби з нимим візьміть соду на насипте в тріщини, з яких ростуть бур’яни. Такий не хитрий спосіб допоможе знищити настирливих непроханих гостей.

Почистити садовий декор

З часом від постійного впливу вологи та налиплого бруду, ефектний садовий декор втрачає свій колір. Проте його можна освіжити, використавши харчову соду та вологу ганчірку.

Це непоганий метод для бетонного та пластикового декору, проте не використовуйте абразивну соду для натурального каменю, такого як вапняк, граніт або мармур.

Позбутися жиру з гриля

Харчова сода чудово підійде для зчищення засохлого жиру завдяки своїй абразивності. Їй під силу впоратися з багатьма залишками їжі на решітці гриля, до того ж вона дезодорує.

Водночас, очищуючи зовнішню поверхню гриля з неіржавної сталі, рекомендується використовувати вологу ганчірку, посипану харчовою содою, та протирати необхідно у напрямку волокон сталі.

Почистити сміттєві баки

Якщо вуличний смітник має неприємних запах, можна обробити його харчовою содою — це продезінфікує матеріал та позбавить його неприємного запаху.

Для цього контейнер злегка змочіть водою, насипте всередину одну чи дві склянки харчової соди і залиште на ніч для дезодорації.

Хоча харчова сода не здатна дезодорувати так, як сильні хімічні засоби, однак вона безпечна і не виділяє випарів, на відміну від потужного відбілювача.

Раніше ПЛ писала про те, як виростити часник вдома.