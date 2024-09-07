Найочікуваніші прем’єри: що варто подивитися цієї осені
Осінь – це ідеальний час для перегляду фільмів та серіалів.
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Люди виходять з відпусток і поринають у роботу, тому після складних буднів хочуть максимально розслабитися за переглядом цікавих новинок.
Цієї осені у кінотеатрах буде відбуватися багато прем’єр, на які варто сходити. Первая Лента розповість, які фільми вийдуть на екрани вже найближчим часом.
«Бітлджус Бітлджус»
Прем’єра: 5 вересня
Делія разом з чоловіком та донькою мешкає у місті Вінтер-Рівер. Одного разу з потойбічного світу почали приходити привиди та Бітлджюс.
«Самотні вовки»
Прем’єра: 20 вересня
Головні герої (Бред Пітт та Джордж Клуні) – «чистильники», які мають зробити так, аби про злочин, що стався нещодавно, ніхто не дізнався. Одного разу вони зустрічаються на одному із завдань і все йде не по плану.
«Джокер: Божевілля на двох»
Прем’єра: 3 жовтня
Події фільму розгортаються у місті Ґотем, де проживає Артур Флек – злочинець, який зійшов з розуму, та називає себе Джокером. Пригоди головного героя розпочинаються у психіатричній лікарні.
«Веном: Останній танець»
Прем’єра: 24 жовтня
У стрічці розповідається про Едді Брока – журналіста-розслідувача, який володіє інопланетною формою життя. Тобто у його тілі є симбіот Веном, який не може існувати без людини. Ці істоти хочуть відшукати планету та вселитися у кожного її жителя. Одного разу Едді та Веном вирішують втекти якомога далі від світу.
«Гладіатор 2»
Прем’єра: 14 листопада
Події розгортаються у Стародавньому Римі, коли ним правив імператор Коммод. Онук колишнього імператора Люціус має дружину та сина, разом з якими мешкає на північному узбережжі Африки. Коли римляни розпочали вторгнення, чоловік перетворився на раба. Та одного дня він вирішує стати гладіатором.
Серед інших новинок, які варто подивитися цієї осені:
- «Види милосердя» – прем’єра 12 вересня.
- «Мегалополіс» – прем’єра 26 вересня.
- «Час жити» – прем’єра 17 жовтня.
- «Субстанція» – прем’єра 7 листопада.
- «Wicked: Чародійка» – прем’єра 21 листопада.
Раніше ПЛ писала про цікаві фільми про обмін тілами, які принесуть вам масу задоволення.