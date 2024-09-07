Найочікуваніші прем’єри: що варто подивитися цієї осені

Люди виходять з відпусток і поринають у роботу, тому після складних буднів хочуть максимально розслабитися за переглядом цікавих новинок.

Цієї осені у кінотеатрах буде відбуватися багато прем’єр, на які варто сходити. Первая Лента розповість, які фільми вийдуть на екрани вже найближчим часом.

«Бітлджус Бітлджус»

Прем’єра: 5 вересня

Делія разом з чоловіком та донькою мешкає у місті Вінтер-Рівер. Одного разу з потойбічного світу почали приходити привиди та Бітлджюс.

«Самотні вовки»

Прем’єра: 20 вересня

Головні герої (Бред Пітт та Джордж Клуні) – «чистильники», які мають зробити так, аби про злочин, що стався нещодавно, ніхто не дізнався. Одного разу вони зустрічаються на одному із завдань і все йде не по плану.

«Джокер: Божевілля на двох»

Прем’єра: 3 жовтня

Події фільму розгортаються у місті Ґотем, де проживає Артур Флек – злочинець, який зійшов з розуму, та називає себе Джокером. Пригоди головного героя розпочинаються у психіатричній лікарні.

«Веном: Останній танець»

Прем’єра: 24 жовтня

У стрічці розповідається про Едді Брока – журналіста-розслідувача, який володіє інопланетною формою життя. Тобто у його тілі є симбіот Веном, який не може існувати без людини. Ці істоти хочуть відшукати планету та вселитися у кожного її жителя. Одного разу Едді та Веном вирішують втекти якомога далі від світу.

«Гладіатор 2»

Прем’єра: 14 листопада

Події розгортаються у Стародавньому Римі, коли ним правив імператор Коммод. Онук колишнього імператора Люціус має дружину та сина, разом з якими мешкає на північному узбережжі Африки. Коли римляни розпочали вторгнення, чоловік перетворився на раба. Та одного дня він вирішує стати гладіатором.

Серед інших новинок, які варто подивитися цієї осені:

«Види милосердя» – прем’єра 12 вересня.

«Мегалополіс» – прем’єра 26 вересня.

«Час жити» – прем’єра 17 жовтня.

«Субстанція» – прем’єра 7 листопада.

«Wicked: Чародійка» – прем’єра 21 листопада.

Раніше ПЛ писала про цікаві фільми про обмін тілами, які принесуть вам масу задоволення.