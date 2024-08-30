Лайфстайл

Як вибрати солодкий кавун: корисні поради

Останній місяць літа - це пора соковитих кавунів.

Арина Марченко Send an email 5 часов ago
0 0
Кавун
Як вибрати солодкий кавун: корисні поради

Але дуже важко обрати дійсно солодкий і стиглий плід серед безлічі запропонованих у магазинах чи на ринку. Втім, існує лайфхаків, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Про це пише Первая Лента з посиланням на «Телеграф».

На що варто звернути увагу при виборі кавуна

  • Постукайте по кавуну. У стиглого плода дзвінкий звук, який нагадує барабан. Глухий звук свідчить про те, що кавун перестиг або недостиг.
  • Стиглий кавун важкий для свого розміру. Він повинен бути твердим, але не кам’янистим.
  • На боці кавуна, який лежав на землі, має бути жовта або помаранчева пляма. Її розмір і яскравість може розповісти про стиглість кавуна — чим вона більша і яскравіша, тим стигліший плід.
  • Сухий хвостик говорить про те, що кавун зрізали давно. Якщо хвостик зелений і свіжий, то плід може бути зеленим.
  • Чітка і виражена сітка на шкірці кавуна вказуватиме на його солодкість.
  • При розрізанні стиглого кавуна ви почуєте хрумкий звук.
  • М’якоть матиме яскраво-червоний колір, зернятка – чорний, а соку буде дуже багато.
  • Стиглий кавун має легкий солодкий аромат.

Що ще потрібно знати перед вибором кавуна

  • Найсмачніші кавуни – ті, що вирощені в природних умовах і дозріли на баштані.
  • Краще купувати кавуни на ринках, де є можливість роздивитись їх з усіх боків.
  • Не завжди великий кавун є найсолодшим.

Як вибрати кавун без нітратів

  • Якщо м’якоть має жовтуватий відтінок або білі прожилки, це може вказувати на наявність нітратів.
  • Кавун з нітратами часто має прісний або кислуватий смак.
  • Кавун, який містить нітрати, може мати неприємний запах.
  • Вибрати солодкий кавун – це непросте завдання, але використовуючи наведені вище поради, ви зможете вибрати найсмачніший плід і насолодитися його смаком влітку.

Раніше ПЛ писала про те, кому не можна їсти диню.

теги
Арина Марченко Send an email 5 часов ago
0 0

Материалы по теме

Подушки

Як часто потрібно змінювати подушки

3 недели ago
Яєчня-скрембл

Як приготувати ідеальну яєчню-скрембл: секрети від Гордона Рамзі

3 недели ago
Солодкий перець

Як пришвидшити достигання перців, щоб зібрати їх до перших морозів

3 недели ago
Родзинки

В чому користь родзинок для організму і як правильно їх вживати

3 недели ago

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button