Лайфстайл
Як вибрати солодкий кавун: корисні поради
Останній місяць літа - це пора соковитих кавунів.
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Але дуже важко обрати дійсно солодкий і стиглий плід серед безлічі запропонованих у магазинах чи на ринку. Втім, існує лайфхаків, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Про це пише Первая Лента з посиланням на «Телеграф».
На що варто звернути увагу при виборі кавуна
- Постукайте по кавуну. У стиглого плода дзвінкий звук, який нагадує барабан. Глухий звук свідчить про те, що кавун перестиг або недостиг.
- Стиглий кавун важкий для свого розміру. Він повинен бути твердим, але не кам’янистим.
- На боці кавуна, який лежав на землі, має бути жовта або помаранчева пляма. Її розмір і яскравість може розповісти про стиглість кавуна — чим вона більша і яскравіша, тим стигліший плід.
- Сухий хвостик говорить про те, що кавун зрізали давно. Якщо хвостик зелений і свіжий, то плід може бути зеленим.
- Чітка і виражена сітка на шкірці кавуна вказуватиме на його солодкість.
- При розрізанні стиглого кавуна ви почуєте хрумкий звук.
- М’якоть матиме яскраво-червоний колір, зернятка – чорний, а соку буде дуже багато.
- Стиглий кавун має легкий солодкий аромат.
Що ще потрібно знати перед вибором кавуна
- Найсмачніші кавуни – ті, що вирощені в природних умовах і дозріли на баштані.
- Краще купувати кавуни на ринках, де є можливість роздивитись їх з усіх боків.
- Не завжди великий кавун є найсолодшим.
Як вибрати кавун без нітратів
- Якщо м’якоть має жовтуватий відтінок або білі прожилки, це може вказувати на наявність нітратів.
- Кавун з нітратами часто має прісний або кислуватий смак.
- Кавун, який містить нітрати, може мати неприємний запах.
- Вибрати солодкий кавун – це непросте завдання, але використовуючи наведені вище поради, ви зможете вибрати найсмачніший плід і насолодитися його смаком влітку.
Раніше ПЛ писала про те, кому не можна їсти диню.