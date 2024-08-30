Як вибрати солодкий кавун: корисні поради

Але дуже важко обрати дійсно солодкий і стиглий плід серед безлічі запропонованих у магазинах чи на ринку. Втім, існує лайфхаків, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Про це пише Первая Лента з посиланням на «Телеграф».

На що варто звернути увагу при виборі кавуна

Постукайте по кавуну. У стиглого плода дзвінкий звук, який нагадує барабан. Глухий звук свідчить про те, що кавун перестиг або недостиг.

Стиглий кавун важкий для свого розміру. Він повинен бути твердим, але не кам’янистим.

На боці кавуна, який лежав на землі, має бути жовта або помаранчева пляма. Її розмір і яскравість може розповісти про стиглість кавуна — чим вона більша і яскравіша, тим стигліший плід.

Сухий хвостик говорить про те, що кавун зрізали давно. Якщо хвостик зелений і свіжий, то плід може бути зеленим.

Чітка і виражена сітка на шкірці кавуна вказуватиме на його солодкість.

При розрізанні стиглого кавуна ви почуєте хрумкий звук.

М’якоть матиме яскраво-червоний колір, зернятка – чорний, а соку буде дуже багато.

Стиглий кавун має легкий солодкий аромат.

Що ще потрібно знати перед вибором кавуна

Найсмачніші кавуни – ті, що вирощені в природних умовах і дозріли на баштані.

Краще купувати кавуни на ринках, де є можливість роздивитись їх з усіх боків.

Не завжди великий кавун є найсолодшим.

Як вибрати кавун без нітратів

Якщо м’якоть має жовтуватий відтінок або білі прожилки, це може вказувати на наявність нітратів.

Кавун з нітратами часто має прісний або кислуватий смак.

Кавун, який містить нітрати, може мати неприємний запах.

Вибрати солодкий кавун – це непросте завдання, але використовуючи наведені вище поради, ви зможете вибрати найсмачніший плід і насолодитися його смаком влітку.

Раніше ПЛ писала про те, кому не можна їсти диню.