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Як приготувати вівсяну кашу по-новому: простий рецепт для смачного сніданку

Арина Марченко Send an email 1 день ago
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Вівсяна каша
Як приготувати вівсяну кашу по-новому: простий рецеп для смачного сніданку

Якщо вам не дуже до вподоби ця крупа, то з цим рецептом ви її точно поблюбите і готуватимете частіше.

Первая Лента ділиться рецептом вівсяної каші з печерицями, моцарелою і яйцем. 

Інгредієнти

Для приготування вам знадобляться такі продукти:

  • вівсянка — 40 г;
  • печериці — 150 г;
  • яйце — 1 шт;
  • моцарела — 30 г;
  • олія — 10 мл;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування

Для страви обирайте вівсяні пластівці, які варять приблизно 15 хвилин. Сир можна брати будь-який, не тільки моцарелу. Головне, щоб він добре плавився. Печериці також замінити іншими грибами.

Спершу печериці промиваємо та нарізаємо середніми шматочками. Смажимо їх приблизно 8-10 хвилин. Солимо і перчимо.

Вівсянку промиваємо, заливаємо окропом 250 мл та ставимо варитися, час від часу помішуючи. Готуємо приблизно 13-15 хвилин. В готову кашу вводимо яйце. Продовжуємо помішувати та готуємо ще 2 хвилини.

Після цього додаємо гриби та сир і добре вимішуємо страву. За бажанням трохи смажених грибів можна лишити для прикрашання та також трохи зверху притрусити тертим сиром. Приємного смаку!

Раніше ПЛ писала про те, як приготувати салат з куркою і баклажанами.

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Арина Марченко Send an email 1 день ago
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