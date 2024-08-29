Як приготувати вівсяну кашу по-новому: простий рецепт для смачного сніданку
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Якщо вам не дуже до вподоби ця крупа, то з цим рецептом ви її точно поблюбите і готуватимете частіше.
Первая Лента ділиться рецептом вівсяної каші з печерицями, моцарелою і яйцем.
Інгредієнти
Для приготування вам знадобляться такі продукти:
- вівсянка — 40 г;
- печериці — 150 г;
- яйце — 1 шт;
- моцарела — 30 г;
- олія — 10 мл;
- сіль, перець.
Спосіб приготування
Для страви обирайте вівсяні пластівці, які варять приблизно 15 хвилин. Сир можна брати будь-який, не тільки моцарелу. Головне, щоб він добре плавився. Печериці також замінити іншими грибами.
Спершу печериці промиваємо та нарізаємо середніми шматочками. Смажимо їх приблизно 8-10 хвилин. Солимо і перчимо.
Вівсянку промиваємо, заливаємо окропом 250 мл та ставимо варитися, час від часу помішуючи. Готуємо приблизно 13-15 хвилин. В готову кашу вводимо яйце. Продовжуємо помішувати та готуємо ще 2 хвилини.
Після цього додаємо гриби та сир і добре вимішуємо страву. За бажанням трохи смажених грибів можна лишити для прикрашання та також трохи зверху притрусити тертим сиром. Приємного смаку!
Раніше ПЛ писала про те, як приготувати салат з куркою і баклажанами.