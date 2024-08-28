Що насправді потрібно зберігати на нижній полиці холодильника

Зазвичай, ми всі кладемо в нижній ящик холодильника овочі та фрукти. Але, як виявилось, так робити зовсім неправильно.

Що ж насправді потрібно зберігати на нижній поличці в холодильнику, розповідає Первая Лента з посиланням на ТСН.

За словами фахівців, нижній ярус будь-якого холодильника в холодильній камері призначений для охолодження риби та м’яса.

Читайте також: Як прибрати з вікон сліди клею від скотчу

Всі холодильники влаштовані таким чином, що холод найкраще надходить саме у нижні їхні відсіки. Якщо ви будете залишати там овочі та фрукти, то ці продукти будуть постійно підморожуватися. А це стане причиною того, що вони швидше зіпсуються і терміни їх зберігання будуть скорочені в декілька разів.

Фрукти і овочі, як стверджують експерти, краще класти на найвищих поличках в холодильнику. Там не так холодно, але достатньо прохолодно, щоб продукти гарно збереглися і не втрачали свіжості.

А ось середні ящики, за словами фахівців, варто використовувати для зберігання різноманітних молочних продуктів. Зокрема, на цих полицях можна залишати сири, ставити пляшки з молоком, йогуртом чи кефіром.

Раніше ПЛ писала про те, в чому користь молочних продуктів і як їх правильно зберігати у спеку.