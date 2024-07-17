Як прибрати з вікон сліди клею від скотчу

З часом скотч може втрачати свої властивості, що клеять, тому його рекомендують час від час змінювати. Втім, клейка стрічка може залишати на поверхні стекол неприємний клейкий слід, який засихає і його досить складно його прибрати. Первая Лента ділиться корисними порадами, які можуть допомогти впоратися із міцним клейким слідом.

Як правильно знімати скотч з вікон, щоб не залишалися сліди клею

Скотч потрібно тягнути не вгору, а відклеїти невеликий шматочок від скла і тягнути його на себе. При такому способі зняття на склі залишатиметься зовсім небагато клею.

З феном зняти скотч зі скла простіше, тому що тепле повітря розм’якшить клей і він зніматиметься з вікна набагато простіше. Для цього потрібно перед тим, як знімати клейку стрічку, прогріти її феном, а потім відліпити шматочок і тягнути його на себе.

Як позбутися слідів клею від скотчу на склі

Содовий розчин може допомогти прибрати клей з вікон. Вам потрібно у склянці води розчинити 4 столові ложки харчової соди і добре перемішати, щоб сода повністю розчинилася. Чисту ганчірочку змочуйте в содовому розчині і протріть місця залишків клею. Зачекайте кілька хвилин, щоб сода ввібралася в клей, потім ще раз протріть ганчіркою.

Можна також використати рослинну олію (соняшникову, оливковц, ллянц). Протріть нею проблемні ділянки і залиште на 15 хвилин, після чого протріть губкою поверхню і вимийте вікно звичайним способом.

Засіб для миття посуду теж допоможе прибрати сліди жиру та залишки клею з поверхні вікон.

Раніше ПЛ писала про те, як зберегти температуру в холодильнику під час відключень світла.