Як вивести плями від шоколаду з одягу: дієві методи

Звичайне прання не завжди здатне впоратися з такими плямами. Втім, досвідчені господині знають кілька ефективних способів чищення речей, забруднених шоколадом. Про дієві методи виведеня плям від ласощів розповідає Первая Лента з посиланням на сайт DAILY.

Якщо пляма ще не засохла, то варто спробувати позбутися її під проточною водою.

Якщо такий метод не подіяв, потрібно приблизно 25 грамів кухонної солі розвести в 50 мл води, а потім на півгодини нанести таку пасту на забруднення. Після цього варто випрати одяг звичайним способом.

Читайте також: Як легко видалити жувальну гумку з одягу

Ще один метод, який рекомендують господині: змішайте сирий жовток з гліцерином у пропорції 1 до 1. Суміш потрібно залишити на плямі на півгодини, а потім випрати в теплій воді.

З такими плямами також ефективно впорається господарське мило. Потрібно зробити мильний розчин, залишити речі у ньому на годину, а потім закинути річ у пральну машинку.

Якщо забруднення застаріле, то потрібен більш агресивний метод. Зробіть спецрозчин, змішавши 70 г соди, 50 мл нашатирю та половини чайної ложки засобу для миття посуду. Засіб потрібно розвести у воді (до 50 мл), а потім ним треба змочити виворітний бік забрудненої речі. Через 5-10 хвилин потрібно випрати одяг звичайним способом. Але тут важливо звернути увагу на склад тканини, адже такий розчин підходить не для всіх видів тканин.

Раніше ПЛ писала про те, як легко й швидко позбутись ковтунців на одязі.