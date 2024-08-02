Як легко й швидко позбутись ковтунців на одязі

На щастя, існує декілька способів, які допоможуть легко виправити ситуацію. Про це пише Первая Лента з посиланням на 24 канал.

Дуже часто одяг втрачає привабливий вигляд: на ньому з’являються маленькі грудочки з шерсті чи ниток. Але повернути їм красивий вигляд зовсім нескладно.

Бритва

Процедура виглядає наступним чином: вам потрібно натягнути проблемну частину одягу та почати плавно переміщати станок знизу вгору. Втім, сильно не натискайте на бритву, щоб випадково не пошкодити улюблену річ.

Скотч

Клейку стрічку можна використовувати у побутових цілях. З її допомогою ви можете легко очистити усі проблемні місця на своєму одягу. Вам потрібно приклеїти стрічку до проблемної ділянки, щільно притиснути її, а після цього різко її відірвати.

Губка для посуду

Навіть звичайнісінька губка для посуду допоможе вам усунути проблему. Потрібно сильно натягнути тканину та використати щільну частину сухої губки. Проводьте нею плавно по тканині вдовж волокон.

Ножиці

Для цього способу вам доведеться бути досить терплячими. Він вважається якіснішим, адже так ви будете зрізати, а не обривати волокна, як це відбувається в інших випадках. Ба більше, обрізання ковтунців зменшить можливість їхнього швидкого повторного утворення.

Наждачний папір

Дрібнозернистий наждачний папір – це чудова альтернатива для чищення від ковтунців. Працювати з наждачкою досить просто: вам потрібно розтягнути та зафіксувати тканину, а потім легенько зчистити грудочки.

Раніше ПЛ писала про те, як легко видалити жувальну гумку з одягу.