Які речі не можна зберігати у підвалі чи гаражі
Часто в домі накопичується багато речей, які й викинути шкода, але немає місця для їх зберігання.
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Зазвичай все це відправляється у гараж, або у підвал. Втім, для деяких речей таке збегірання може стати «смертельним».
Про це пише Первая Лента з посиланням РБК-Україна.
Дерев’яні меблі та антикваріат
Дерев’яні предмети можуть розбухати і тріскатися від вологи. Їх потрібно зберігати лише у кімнатах з температурним контролем. За наявності теплоізоляції в підвалі для зберігання можна використовувати герметичні контейнери.
Вінілові платівки
Вінілові платівки також можуть зазнати пошкоджень від вологи. Їх краще зберігати на полицях у житлових приміщеннях. Це допоможе уникнути появи плісняви та інших ушкоджень.
Книги
Книги потрібно зберігати на книжкових полицях всередині будинку, а не у вологому гаражі. Волога може пошкодити сторінки і викликати появу цвілі. Якщо у вас забагато книг, ви можете віддати частину до бібліотеки або благодійного магазину.
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Корм для домашніх тварин
Волога і гризуни можуть зіпсувати корм, якщо він зберігається на відкритому повітрі. Корм потрібно зберігати у герметичних контейнерах, щоб уникнути зараження.
Фотографії
Фотографії не можна зберігати у підвалі через вологу і перепади температур. Краще покладіть їх у коробки і зберігайте у темній шафі. Також можна завантажити улюблені фото на цифрову рамку.
Фарба
Фарбу рекомендують зберігати в температурному діапазоні від +15 до +27 градусів. Гараж не підходить для цього через перепади температур. Заморожена фарба вже може бути непридатною після розморожування.
Одяг і текстиль
Зберігаючи одяг та текстиль у гаражі, ви ризикуєте його зіпсувати, адже ви не можете бути застраховані від молі, вологи і гризунів. Якщо все ж довелося перенести одяг у гараж, використовуйте вакуумні пакети та герметичні контейнери. Це допоможе зберегти речі в належному стані.
Раніше ПЛ писала про те, як часто потрібно змінювати подушки.