Як часто потрібно змінювати подушки, щоб не нашкодити здоров’ю, розповідає Первая Лента з посиланням на сайт DailyNews.

Якщо у вас є проблеми з тим, щоб заснути вночі, або ви прокидаєтеся розбитими, з хворим горлом або болями в шиї, то вам варто замінити подушку. На думку експертів в області здорового сну, таку заміну необхідно робити кожні один-два роки, оскільки подушки деформуються, в них накопичується величезна кількість пилових кліщів, що провокує безліч проблем зі здоров’ям.

Також вам варто знати про те, у якій кімнаті найбільше накопичується пил і як його позбутися.

Ви можете дуже легко перевірити, чи потрібно міняти подушку. Зігніть її навпіл, а потім розігніть назад і подивіться, чи відновила вона колишню форму. Якщо подушка залишається сильно деформованою, і щоб повернути їй колишню форму потрібно докласти чимало зусиль, саме час її замінити.

Особливо це важливо зробити у тому випадку, якщо у вас проблеми зі сном.

Що стосується прання, то варто прати не тільки наволочки, але і самі подушки. Їх необхідно прати кожні три місяці, адже вони вбирають в себе гігантську кількість різного роду дрібних частинок, а також пилових кліщів, які сприяють розвитку алергічних реакцій.

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