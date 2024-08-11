Як часто потрібно мити волосся і від чого це залежить

Однак часте миття голови може стати причиною зневоднення, ламкості і обмеження росту волосся. Як часто потрібно мити волосся, розповідає Первая Лента з посиланням на Аббаса Канані, фармацевта з Chemist Click for Mira Showers.

Зазвичай, жінки рідше, ніж чоловіки, миють голову. Це все тому, що довге волосся мити складніше, ніж коротке. За словами фармацевта Канані, частота миття волосся залежить від того, який шампунь використовується, від типу вашого волосся і від того, скільки масла виробляє шкіра голови.

Вам також слід враховувати жорсткість води, оскільки регулярне миття волосся в жорсткій воді може привести до свербіння шкіри голови.

Також варто знати, в яких випадках краще не використовувати сухий шампунь.

Чотири правила миття голови

Зважайте на тип волосся

Жінки можуть мити голову кожні один-два дні, якщо у них жирна шкіра голови. Людям, які мають тонке або пряме волосся, також необхідно мити голову щодня або через день, так як цим типам волосся не вистачає текстури, а жир легко покриває пасма волосся. За словами пана Канані, інакше мити голову кожні два-три дні нормально.

Мийте так часто, як вам потрібно

Чоловіки мають додаткові побоювання, коли справа стосується миття голови, оскільки багато з ним вважає, що надмірне миття голови може призвести до передчасного випадіння волосся.

Однак, за словами Канані, подібні твердження безпідставні. Однак, чоловікам рекомендується мити голову два-чотири рази на тиждень.

Спеціаліст підкреслив, що якщо ви використовуєте засоби для волосся, це може закупорити пори і зменшити кількість вироблюваного шкірного сала. Нестача масла може висушити і пошкодити волосся.

Якщо ваше волосся стає жирним через день, вимийте його. Якщо цього не станеться, ви можете розтягнути дні миття голови на більшу відстань.

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