Які речі не можна прати разом, щоб не зламати пральну машину

Справа в тому, що так можна пошкодити і техніку, і одяг.

Всього одна дуже поширена помилка під час прання може стати причиною поломки пральної машинки або скоротить термін її служби. Тож для того, аби уникнути цих неприємностей, варто пам’ятати, які речі не можна прати разом. Про це розповідає Первая Лента з посиланням на 24 канал.

Які речі ніколи не можна прати разом

Як виявилось, прати одночасно рушники та постільну білизну не найкраща ідея. Якщо ви кладете брудні рушники та простирадла разом, це може привести до гірших результатів, аніж ви очікуєте.

Справа в тому, що речі мають різну товщину, вагу та матеріал. І зрештою товщина рушників окрім того, що може пошкодити вашу постільну білизну, може й погіршити роботу пральної машинки та зіпсувати її барабан.

Після додавання води до прання вага цих речей досить кратно збільшується, а значить, можна перевищувати рекомендовану межу ваги для своєї пральної машинки.

Зрештою завеликі навантаження призведуть до пошкодження підшипників, а також може вийти з ладу вал барабана. Під час спільного прання рушники та підодіяльники утворюють велику грудку, яка може підстрибувати під час обертання барабана – і рано чи пізно це нашкодить пралці.

Також варто зважати на те, що зазвичай прання рушників та простирадл виконується з різними циклами прання та сушіння. І так, якщо ви розділите ці прання залежно від матеріалів та температурного режиму, ви зможете більш ефективно очистити обидва предмети, та ще й без ризику зносу.

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