Лайфстайл

Чим можна замінити білу футболку і створити вишуканий образ

Літо – це найспекотніша пора року і час для відкритого одягу.

Арина Марченко Send an email 17 часов ago
0 0

Це пора експериментів з образами і кольорами. Біла футболка – це найпростіша база для щоденного образу, але якщо ви хочете спробувати щось нове, Первая Лента розповість, чим її можна замінити.

У 2024 році є масса варіантів, і серед них обов’язково знайдеться річ, яка вам сподобається.

Топ-бандо

Топ, що з’явився в 1970-х роках завдяки випадковості на одній з американських текстильних фабрик (принаймні, так свідчить легенда), знову у моді.

Бандо (також відомий як tube top) можна поєднувати практично з будь-яким одягом. Наприклад, ансамбль з атласною спідницею міді та балетками додасть образу елегантності та жіночності.

Блуза с воланами

Блуза з рюшами є проявом ніжності і легкості в одязі. Цей елемент гардероба став символом жіночності й романтики ще в 19 столітті й досі актуальний, допомагаючи трендсеттерам створювати грайливі образи.

Поло

Тренд на поло не втрачає свою актуальність уже кілька сезонів, але в 2024 році «тенісні» топи здобули особливу популярність. Це чудова альтернатива футболкам, адже поло мають більш солідний і «дорогий» вигляд. З такими топами ви отримаєте більш вишикуваний образ, який ідеально підійде для фотосесій.

Раніше ПЛ писала про те, які вживані речі краще не купувати і чому.

теги
Арина Марченко Send an email 17 часов ago
0 0

Материалы по теме

Як довше зберігати свіжість огірків: лайфхак, про який ви могли не знати

2 недели ago

Як зберегти температуру в холодильнику під час відключень світла

2 недели ago

Які вживані речі краще не купувати і чому

2 недели ago

Як часто потрібно поливати огірки і помідори у спеку

2 недели ago

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button