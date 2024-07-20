Чим можна замінити білу футболку і створити вишуканий образ

Це пора експериментів з образами і кольорами. Біла футболка – це найпростіша база для щоденного образу, але якщо ви хочете спробувати щось нове, Первая Лента розповість, чим її можна замінити.

У 2024 році є масса варіантів, і серед них обов’язково знайдеться річ, яка вам сподобається.

Топ-бандо

Топ, що з’явився в 1970-х роках завдяки випадковості на одній з американських текстильних фабрик (принаймні, так свідчить легенда), знову у моді.

Бандо (також відомий як tube top) можна поєднувати практично з будь-яким одягом. Наприклад, ансамбль з атласною спідницею міді та балетками додасть образу елегантності та жіночності.

Блуза с воланами

Блуза з рюшами є проявом ніжності і легкості в одязі. Цей елемент гардероба став символом жіночності й романтики ще в 19 столітті й досі актуальний, допомагаючи трендсеттерам створювати грайливі образи.

Поло

Тренд на поло не втрачає свою актуальність уже кілька сезонів, але в 2024 році «тенісні» топи здобули особливу популярність. Це чудова альтернатива футболкам, адже поло мають більш солідний і «дорогий» вигляд. З такими топами ви отримаєте більш вишикуваний образ, який ідеально підійде для фотосесій.

Раніше ПЛ писала про те, які вживані речі краще не купувати і чому.