Коли потрібно копати картоплю, щоб вона довше зберігалася

Про це пише Первая Лента з посиланням на Ukr.Media.

Багато починаючих городників цікавляться, як зрозуміти, що бульба дозріла і готова до викопування. Відповідь дуже проста — жовте листя. Втім, це також може бути сигналом про нестачу поживних речовин у ґрунті.

Не варто чекати, поки бадилля повністю висохне — тоді картопля буде перезрілою.

Досвідчені городники рекомендують підкопувати кущ, щоб оцінити розмір бульб. Молоду картоплю можна збирати за розміром від 5 см.

Коли копати картоплю

Збір ранньої картоплі зазвичай відбувається наприкінці червня чи на початку липня, але не менш важливим фактором є цвітіння.

Щоб визначити, коли час викопувати молоду картоплю, відрахуйте 15 днів від початку появи квіток, але в деяких випадках знадобиться 3 тижні.

Пізні сорти можна збирати через 2,5-4 місяці після посадки, з другої половини серпня.

Як викопувати картоплю

Викопувати картоплю потрібно в ясну та суху погоду. Висока вологість сприяє гниттю бульб. За добу до збору варто вирвати бур’яни та зрізати бадилля. Так буде легше збирати врожай.

Для збирання картоплі можна використовувати лопату або вила, викопуючи бульби і землю з глибини 15 см. Не потрібно залишати в ґрунті дрібну картоплю, оскільки вона може вплинути на якість наступного врожаю.

Як зберігати картоплю

Молоду картоплю краще одразу використовувати для приготування страв. Пізня зберігається краще та довше.

Крім цього, варто враховувати погодні умови, захистивши врожай від сонця та вологи. Адже світло сприятиме проростанню картоплин, а волога — гниттю.

Оптимальне місце для зберігання картоплі — сухий льох.

Також не рекомендується зберігати бульби поруч із яблуками чи бананами. Справа в тому, що ці фрукти виділяють етилен, який лише прискорить проростання картоплі.

Раніше ПЛ писала про те, як довше зберігати свіжість огірків.