Як смачно приготувати молоду картоплю: рецепт від суперфіналстки «Мастер Шеф»

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Страва не має точної кількості головного інгредієнту і залежить тільки від розміру вашої пательні. Загалом, вам знадобиться молода картопля та лисички – в сирому вигляді вони мають бути в рівній пропорції. Візьміть улюблену зелень, одну цибулину та молодий часник за смаком.

Зірка «Мастер Шеф» зазначила, що для пісмаженої та хрусткої з усіх боків картопельки не потрібно повністю заповнювати пательню. Продукти мають щільно покривати дно..

Крім того, немає необхідності в чищенні для смаження молодої картоплі, достатньо буде добре вимити.

Спосіб приготування

Гриби добре промиваємо та смажимо на розігрітій пательні з олією та вершковим маслом до випаровування рідини. Далі до грибів додаємо дрібно нарізаний часник і смажимо ще хвилину. В кінці сіль, спеції, за смаком, перемішуємо та прибираємо лисички з пательні.

Молоду картоплю середнього розміру «Мастер Шеф» Альона Московченко розрізає на чотири частини. На ту ж пательню, де смажилися лисички, доливаємо ще трішки олії та обсмажуємо картоплю.

«Молоду картоплю ніколи не перемішую лопаткою чи іншими пристроями. Накрийте пательню кришкою і, різкими рухами до себе і вперед, перемішуйте картоплю. Це допоможе уникнути перетворення її на кашу», – радить зірка «Мастер Шеф».

Коли картопля обсмажиться з усіх боків, додаємо нарізану цибулю та смажимо кілька хвилин до румʼяності. На цьому етапі до картоплі можете додати шматочок вершкового масла, для більш пікантного смаку страви.

Коли картопля та цибуля готові, повертаємо в пательню обсмажені лисички, перемішуємо, додаємо дрібно нарізану зелень.

Ваша страва готова. Приємного смаку!

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