Він допомагає у зміцненні імунітету, боротьбі з вірусами та бактеріями, а також надає стравам неповторний смак.

Первая Лента розповідає, як виростити часник вдома, щоб завжди мати під рукою свіжі ароматні зубчики.

Для висаджування найкраще підходять ярові та озимі сорти часнику. Однак, як і у випадку з іншими культурами, часник має свої сезони для висаджування. Яровий часник висаджують навесні, а озимий — восени.

Обираючи зубчики для висаджування зверніть увагу на їх розміри та якість: вони мають бути щільними та без пошкоджень чи гнилі.

Не рекомендується використовувати для посадки зубчики з центральної частини голівки часнику.

Ґрунт для часнику має бути пухким, родючим та з нейтральною кислотністю. Попередньо перекопайте його на глибину до 20-30 см та додайте перегній або компост.

Ні в якому разі не садіть часник там, де раніше росли цибуля, часник або картопля.

Як правильно висаджувати

Яровий часник висаджують навесні, коли ґрунт прогріється до +5 +10 градусів.

Озимий часник висаджують восени, за 4-6 тижнів до настання заморозків.

Зубчики часнику садять на глибину 5-7 см, з відстанню 10-15 см між ними.

Рядки часнику повинні розташовуватися на відстані 20-30 см один від одного.

Як доглядати за часником

Не забувайте регулярно поливати часник, особливо у спекотну та суху погоду. Слідкуйте, щоб ґрунт не пересихав, а також не заливайте рослини. Після поливу обов’язково розпушуйте ґрунт та прополюйте, щоб видалити бур’яни.

Не зайвим буде підгодовування часнику 2-3 рази на сезон комплексним мінеральним добривом.

Насолодитись першим урожаєм ярового часнику зможете у кінці липня — на початку серпня, коли листя починає жовтіти.

Озимий часник збирається у кінці червня — на початку липня.

Після збору, просушіть його протягом 2-3 тижнів в провітрюваному місці та зберігайте в сухому та прохолодному місці.

Раніше ПЛ писала про те, коли потрібно копати картоплю, щоб вона довше зберігалася.