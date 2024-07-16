Як оптимізувати маленьку спальню: 10 корисних порад від дизайнерів

Зазвичай, такі кімнати потребують простору, але й маленьку спальню можна зробити затишним куточком. Для цього варто знати про інтер’єрні рішення, які допоможуть цього досягти.

Про практичні та естетичні рішення для маленької спальні розповідає Первая Лента з посиланням на Martha Stewart.

Зробіть симетрію

В великій спальні є більше можливостей для створення симетрії, але мало хто знає, що цього можна досягти і в маленькій кімнаті.

Для цього варто розмістити ліжко посередині приміщення, і поставити обабіч дві невеликі приліжкові тумбочки. Такий простий інтер’єрний хід насправді створюватиме в кімнаті ілюзію більшого простору.

Використайте розкладне ліжко

Ліжко-кушетка є чудовим рішенням для невеликого простору, а також стає стильним і привабливим центром уваги.

Ба більше, диван можна оздобити витонченими деталями. Розміри кімнати не повинні впливати на її стиль.

Прикрасьте стелю

Шукайте цікаві ідеї, які допоможуть вам прикрасити стелю вашої спальні, щоб привернути увагу до декору. Наприклад, можна використати темну фарбу з металевим ефектом на кожній стіні, поширюючи її на стелю.

Це буде створювати ілюзію вищої стелі і ідеально доповнювати м’які світлі ділянки в просторі.

Надавайте перевагу нейтральній палітрі

Обираючи нейтральні відтінки, ви можете зробити кімнату більш просторим. Також нейтральну палітру рекомендують використовувати для створення заспокійливої атмосфери і забезпечення універсального тла для різних елементів декору.

Зробіть монохромність

Монохромна колірна гама додасть простору елегантності та єдності, створюючи вишуканий простір з легкими варіаціями відтінків і текстур.

Пофарбовані в один колір стіни допоможуть легко підібрати постільну білизну в тій самій колірній гамі для створення гармонійної естетики маленької спальні, додаючи кімнаті візуального простору.

Подумайте про вбудовані шафи

Вбудовані меблі для зберігання речей допоможуть заощадити простір у маленькій спальні.

Водночас у вбудоване сховище можна додати всі деталі, які можна знайти в гардеробній: штанги для вішалок, полиці для взуття, шухляди для прикрас тощо.

Обирайте багатофункціональні меблі

Меблі, які виконують подвійну функцію, значно спрощують оптимізацію простору маленької спальні.

Наприклад, письмовий стіл з додатковими висувними поличками та шухлядами може замінити туалетний столик, приліжкову тумбочку та додаткове місце для зберігання.

Зробіть підвісне освітлення

Замість того, щоб встановлювати торшер, краще підвісьте освітлювальні прилади. Це допоможе вдало доповнити інші деталі інтер’єру, створюючи цілісний образ.

Поєднуйте сучасність з елементами старовини

Додайте кілька вантажних деталей, які дозволять підкреслити історичний шарм помешкання та надати маленькій спальні цікавих акцентів.

А поєднання з сучасними меблями зробить кімнату не лише естетичною, а й просто комфортною.

Додайте зелені

Букет квітів чи гарні кімнатні рослини — це чудовий спосіб зробити акценти у вашій спальні, надавши їй індивідуальності. Краще обирати рослини, які помістяться на тумбочці або підвіконні, щоб заощадити простір.

Раніше ПЛ писала про те, які вживані речі краще не купувати і чому.