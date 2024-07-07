Які вживані речі краще не купувати і чому

Враховуючи непросту економічну ситуацію в Україні, споживачі шукають способи заощадити кошти на товарах і послугах. Для цього вони надають перевагу вживаним речам. Втім, є деякі товари, які краще не купувати «з рук». Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт Новини Pro.

Косметика

В ритейлі не дарма існує правило про заборону повертати косметичні вироби. Справа в тому, що вони є засобами особистої гігієни і здатні поглинати бактерії зі шкіри. Тому жоден магазин не прийме назад косметику, яка була у використанні.

Не витрачайте кошти на вживану косметику, навіть якщо вона продається з шаленою знижкою. Адже така покупка може обернутися негативними наслідками – висипання на шкірі, поява прищів, алергія та інші дерматологічні проблеми.

М’які меблі

Вживані речі за ціною більш доступні, ніж нові. Але проблема м’яких меблів – диванів, пуфів, крісел – в тому, що вони здатні накопичувати пилюку, алергени, мікроби, навіть живих комашок (тарганів і блох). Ви не можете достеменно знати, чи бережливо попередній власник ставився до меблів.

Тому краще знайти виріб за меншу ціну, але купити його в магазині. Так ви не ризикуєте нашкодити своєму здоров’ю. Ба більше, не доведеться витрачати набагато більше коштів на лікування алергії.

Побутова техніка

Дуже часто українці надають перевагу вживаним приладам, хоч і знають, що купувати подібні товари – справжня лотерея. Ви не зможете одразу перевірити, чи у приладі немає ніякої поломки, оскільки сховати недоліки зовсім не складно.

Найчастіше покупці зустрічаються із проблемою зношеного акумулятора. Цей елемент поступово виходить з ладу при інтенсивному користуванні. Крім того, у таких приладах швидко ламаються дрібні внутрішні та зовнішні частини, наприклад, роз’єми, дроти, чипи.

Дитячі речі

В Україні існує багато комісійних магазинів, де продають одяг на вагу. Потенційний негативний вплив вживаних речей на дорослих не несе великої загрози, тоді як для дітей може стати навіть фатальним. Батькам не рекомендують купувати одяг для дітей в секондах, бо ніхто не знає, хто раніше його носив і як використовував.

На речах для малечі можуть залишитися мікроби, бактерії, алергени попередніх власників, а дитячий організм слабший, ніж у дорослих людей, тому може відреагувати на контакт інтенсивніше.

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