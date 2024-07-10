Як довше зберігати свіжість огірків: лайфхак, про який ви могли не знати

Для цього потрібно занурити їх у холодну воду на 15 хвилин.

Така проста хитрість дозволить овочам залишатися свіжими тривалий час без додаткових затрат. Про це пише Первая Лента з посиланням на 24 канал.

Як зберігати огірки свіжими довше

Рекомендується збирати урожай рано вранці перед спекою та зберігати огірки в холодильнику, попередньо обгорнувши їх у вологу тканину.

Якщо у вас є дуже багато огірків з городу, і вам потрібно, аби вони не псувалися якомога довше, ви можете спробувати один простий лайфхак.

Огірки – це та культура, яка й так має здатність зберігатися протягом тривалого часу, однак, якщо виникає необхідність у продовжені терміну, ви можете скористатися кількома простими й перевіреними методами.

Після збору врожаю огірків зробіть деякі кроки, щоб переконатися, що вони не зіпсуються передчасно, чимало садівників використовують спосіб з холодною водою.

Наповніть велику миску холодною водою та занурте у неї овочі на 15 хвилин. Цей простий спосіб вам практично нічого не коштуватиме, проте дозволить овочам залишатися свіжими значно довше.

Важливо пам’ятати три головних правила:

Ранковий збір урожаю . Збір огірків краще зробити до того, як підніметься сонце і почнеться спека.

. Збір огірків краще зробити до того, як підніметься сонце і почнеться спека. Крижана вода . Кожен огірок має бути занурений на 15 хвилин у крижану воду відразу ж після збору.

. Кожен огірок має бути занурений на 15 хвилин у крижану воду відразу ж після збору. Правильне зберігання. Краще помістіть їх в ящик холодильника, загорнувши у злегка зволожену тканину.

Раніше ПЛ писала про те, як часто потрібно поливати огірки і помідори у спеку.