Як охолодити кімнату у літню спеку, якщо у вас немає світла: 3 лайфхаки, які допоможуть заснути

Стовпчики термометрів сягнули позначки +37 градусів. Синоптики попереджають, що наступного тижня очікується підвищення температури до +41 градусу.

В умовах таких екстремальних температур і відключень світла дуже важко засинати, не говорячи вже про те, щоб працювати. Втім, є декілька способі, які допоможуть полегшити життя, особливо під час відпочинку вночі. Ці перевірені лайфхаки допоможуть зберегти прохолоду у спекотні дні і відпочити вночі.

Як швидко охолодити кімнату у спеку, розповідає Первая Лента з посиланням на портал Bob Vila.

Подушка з морозилки

Помістіть подушку у пакет і відправте її до морозилки на 10 хвилин. Якщо ваша морозилка замала, щоб вмістити цілу подушку, можна заморозити лише наволочку. Швидке заморожування створить тимчасовий ефект прохолоди, який допоможе вам швидше заснути.

Мокрі простирадла

Такий метод використовували ще в Давньому Єгипті, коли потрібно було зволожити повітря і зробити його більш прохолодним. Для цього велике простирадло або ж великий банний рушник намочіть у воді, але не відтискайте його до сухого – він має бути добре зволоженим, але не мокрим. Розвішайте мокре простирадло біля відкритого вікна. Нічний протяг буде розносити по кімнаті охолоджене від води повітря.

Ментоловий чай

Ментол здатний активувати білкові сенсорні рецептори в роті, які змушують нас відчувати холод. Тому продукти з ментолом — м’ята, естрагон, базилік та орегано, створюють відчуття прохолоди.

Якщо випити перед сном склянку холодного м’ятного чаю з льодом, то температура тіла знизиться і вам буде комфортніше заснути. Крім того, м’ята вважається одним із найкращих заспокійливих засобів.

Раніше ПЛ писала про те, які продукти допоможуть зменшити потовиділення під час спеки.