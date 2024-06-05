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Як швидко попрасувати речі за допомогою звичайної фольги: лайфхак, про який ви точно не знали

Процес прасування можна зробити швидшим і простішим, особливо у випадку, якщо ви кудись поспішаєте.

Арина Марченко Send an email 41 секунда ago
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Photo taken in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Для цього вам знадобиться звичайна фольга, яку більшість господинь використовує на кухні. Щоб одночасно прасувати річ з двох сторін, потрібно трохи «оновити» свою прасувальну дошку.

Як швидко попрасувати одяг, розповідає Первая Лента з посиланням на сайт Lady.

Для початку потрібно зняти із поверхні, призначеної для прасування, спеціальний чохол. Після цього розкладіть на дошці для прасування фольгу.

Важливо! Фольга відрізняється із різних сторін, тому для ефективного прасування її блискуча сторона повинна розташовуватися зверху.

Нарешті, варто завершити всі маніпуляції, повернувши чохол прасувальної дошки на місце.

Таким чином, сріблястий матеріал буде відображати тепло, яке надходить від праски, і ваші улюблені штани або спідниця будуть одразу прогладжуватися з двох сторін.

До речі, фольга може знадобиться і в тому випадку, якщо підошва праски потемніла від нагару. Ви можете обернути праску фольгою і не боятися, що зіпсуєте одяг у процесі.

При цьому важливо простежити, щоб з тканиною контактувала блискуча сторона фольги.

Раніше ПЛ писала про те, як охолодити кімнату без кондиціонера.

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Арина Марченко Send an email 41 секунда ago
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