Які види м’яса краще не купувати в супермаркеті

Однак у великих магазинах дуже часто якість м’яса не відповідає стандартам, які можна знайти в маленьких м’ясних крамницях.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт Huffpost.

Фахівці назвали п’ять видів м’яса, які краще не купувати не в супермаркеті.

Яловичий і пташиний фарш

За словами досвідченого м’ясника Луїса Мата, такий фарш постачають попередньо подрібненим із великих м’ясопереробних підприємств, де використовують суміш різних відрубів — і не обов’язково найкращих.

Цей процес може зіпсувати смак і якість м’яса. Також існує підвищений ризик зараження різними харчовими захворюваннями.

Спеціалізовані м’ясні крамниці закуповують м’ясо в невеликих постачальників, тож вони знають, як обробляють м’ясо і що саме входить до складу кожного фаршу.

«Свіжа» риба та морепродукти

Все частіше супермаркети надають можливість покупки «свіжої» рибу та молюсків. Однак експерти наголошують, що таке твердження викликає сумніви, якщо тільки ви не купуєте їх у магазині, що розташований дуже близько до водойми.

Якщо у вас немає можливості відвідати спеціалізований рибний магазин, то краще обирайте заморожені морепродукти, тому що більшість заморожених морепродуктів обробляють і заморожують на судні, щоб зберегти свіжість.

Витримана яловичина

Витриману яловичину обожнюють м’ясоїди за її ніжну текстуру і насичений смак.

Як говорить м’ясник Річ Сільверман, у супермаркетів бракує часу, обладнання та можливостей для правильного старіння м’яса. Його зазвичай витримують методом «вологого старіння», і під час приготування волога розпарює м’ясо зсередини, роблячи його жорстким.

М’ясні відруби на кістці

М’ясо з кістками, яке продається в м’ясних відділах великих магазинів, має тенденцію псуватися швидше, ніж безкісткові продукти. Присутність кісток впливає на pH м’яса, що може спричинити появу неприємного запаху, а іноді й до зміни кольору.

Крім того, у м’ясних відділах супермаркетів немає точного дотримання температурного режиму, і запаковане м’ясо може пролежати там понад добу.

Паштет

У супермаркетах можна часто побачити печінку, нирки, а також паштети домашнього приготування. Експерти радять не купувати паштет у супермаркеті, оскільки для їх правильного приготування потрібне спеціальне обладнання і досвід.

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