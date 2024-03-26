Як за допомогою старих капронових колготок збільшити врожай полуниці

Один із дієвих способів – за допомогою капронових колготок.

Первая Лента з посиланням на «Сад і город» розповідає, в чому секрет такого методу і що потрібно робити.

Що варто пам’ятати при вирощуванні полуниці

Підв’язування кущиків полуниці є вельми ефективним методом захисту ягід від паразитів та гнилі. Ця процедура має низку переваг, серед яких вкрай важливими є уникнення контакту ягід з землею та створення сприятливих умов для їх зростання.

Кущики червоних ягід, які правильно підв’язані, забезпечують краще провітрювання та доступ до сонячного світла, які є ключовими факторами для здоров’я та росту рослин. Доступ до сонячних променів сприяє фотосинтезу, а це, в свою чергу, дає енергію для росту та розвитку полуниці.

Як капронові колготки допоможуть виростити гарний врожай полуниці

Простий метод для підв’язування полуниці полягає у використанні капронових колготок. Для початку потрібно вирізати кільце з колготок і зафіксувати його на кущику. Розташуйте ягоди так, щоб вони не торкалися землі і міцно трималися на капроновому кріпленні. Цей метод має істотну перевагу – з кількох старих пар колготок можна зробити велику кількість кілець, а це легко підв’язати кущики на всіх ділянках грядки.

Раніше ПЛ писала про те, як приготувати поживний та корисний сніданок.