Як швидко очистити брудну душову кабіну

З часом душова кабіна брудниться і її доводиться чистити, так як мало кому подобається митися там, де брудно та некомфортно. Як правильно очистити душову кабіну розповідає Первая Лента з посиланням на Politeka.

Очищаємо скло і сантехніку

Збризніть душові двері та пристосування (важелі, кронштейни, рамки для скляних дверей, водостоки, змішувачі тощо) розчином для душових дверей (1 склянка білого оцту та 2 столові ложки синього миючого засобу для посуду, змішані в пульверизаторі). Він впорається з брудом і жорсткою водою у вашому душі та допоможе очистити душову кабіну.

Дайте суміші постояти мінімум 20 хвилин, потріть душові двері та сантехніку м’якою губкою. Якщо ваша перша спроба виявиться невдалою, спробуйте ще раз, залишивши розчине на довше. (Не використовуйте нічого абразивного, оскільки ці дверцята легко подряпати.) Дуже добре промийте гарячою водою та ракелем, щоб видалити зайву воду.

Поки ви очікуєте дії суміші, можете зняти пластикову смужку з нижньої частини дверцят душової кабіни. Так, їх можна знімати і там можуть бути незворотні плями від плісняви, цвілі та мильного нальоту. Отже, ця смужка повинна бути прозорою. Її можна зсунути або зняти з нижньої частини дверцят душової кабіни. Після того, як смужка була видалена, все, що вам потрібно зробити, це збризнути на неї засіб і почистити щіткою.

Відмийте плями

Наносимо шар миючого засобу на пляму та сухою ганчіркою починаємо її терти. Якщо цей метод малоефективний з першого разу, можливо, потрібно дати більше часу продукту для взаємодії із забрудненням.

Висушіть і відполіруйте

Важливо висушити стіни, підлогу та скло душової кабіни після того, як ви очистили душову кабіну, якщо бажаєте уникнути водяних знаків і створити більш гладке покриття. Ракелем видаліть якомога більше вологи, після чого скористайтеся сухою тканиною або рушником, щоб видалити все, що залишилося.

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