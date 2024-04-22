Від чого варто відмовитись під час ремонту будинку чи квартири, щоб не зіпсувати інтер’єр

Те, що було модне ще кілька років тому, сьогодні вважається застарілим й таким, що псує інтер’єр.

Якщо ви плануєте ремонт, варто взяти до уваги існуючі тренди та свіжі дизайнерські рішення. Але головне — відмовитись від неактуальних у 2022 році речей для ремонту будинку та квартири. Про це пише Первая Лента з посиланням на Storinka.

Кахельна плитка

Декілька років ледь не кожен оздоблював квартири кахельною плиткою у вигляді сот або шестикутників. І це не дивно, адже тоді це дизайнерське рішення було на піку популярності. Кахельну плитку використовували для кухонного фартуха, підлоги в тій же кухні або коридорі, для стін у ванній кімнаті та туалеті. Цей вид плитки можна було побачити у кожному другому інтер’єрі у більшості популярних дизайнерів.

Втім, було б нерозуммно одразу відмовлятися від такої плитки. Варто розглянути і цей варіант, особливо, якщо він іделаьно підходить для вашого інтер’єру.

Варто зазначити, що протягом останніх кількох років стала популярною плитка, що імітує натуральні матеріали. Наприклад, керамограніт – він імітує натуральний камінь. Різноманітність моделей надає величезні можливості для облаштування будь-яких приміщень. Підібравши тон та текстуру керамограніт добре впишеться як у класичний, так і у сучасний простір.

Цегляні стіни

Подібне дизайнерське рішення в інтер’єрі виглядає не так ефектно. Річ у тому, що в більшості випадків для обробки вибирають звичайну плитку у формі цегельної панелі, яка виглядає скоріше як сторонній зайвий елемент. Органічно цегла виглядає виключно у тих випадках, коли вона рідна, а не штучно встановлена.

Для створення затишку, атмосфери комфорту, яка допомагає розслабитись та відпочити, краще використовувати екологічні матеріали та прості кольори. Цеглу можна замінити дерев’яними гіпсокартонними панелями під фарбування або декоративною штукатуркою.

Плінтус

Призначення плінтуса – захист стикувальних швів від попадання пилу та вологи. Для цього експерти не рекомендують вибирати пластикові вироби, оскільки вони не довговічні, виглядають не естетично, до того ж у них відлітають заглушки. При виборі плінтуса варто враховувати стиль інтер’єру, розміри приміщення та спиратися на ваші особисті уподобання.

Зараз, плінтуси виготовляють з тих матеріалів, з яких виготовлена підлога приміщення, і навіть у відповідному дизайні.

Двері зі скляними вставками

Не рекомендується обирати двері зі складним скляним орнаментом, мозаїкою, вставками, адже таке рішення вже не є актуальним. Експерт радять надавати перевагу простим, лаконічним однотонним моделям без зайвих декоративних елементів.

Багаторівневі стелі

Використання складних форм та конструкцій для стелі залишилося в минулому. Багатоярусні натяжні або гіпсокартонні варіанти виглядають по-дивному, особливо якщо ви вирішили встановити над головою ніші овальних або круглих форм.

Щоб інтер’єр виглядав сучасно, вибирайте однотонне покриття без зайвих виступів або малюнків.

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