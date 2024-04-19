Для чого у шафу кладуть рулон туалетного паперу

Є кілька причин, чому так відбувається і звісно є просте рішення, яке варто зробити, щоб позбутися проблеми назавжди. Про це розповідає Первая Лента з посиланням на UA Vestnik.

Як уникнути появи неприємного запаху в шафі

Є прості хитрощі, які допоможуть зберегти приємний аромат у старій шафі.

Насамперед потрібно знати, що проблема неприємного запаху ховається у неправильному зберіганні одягу. Якщо на поличках знаходиться одночасно чистий та брудний одяг, то про свіжість годі й говорити.

У закритій шафі повітрю важко циркулювати. Речі, які знаходяться на поличках, починають вбирати вологу, в результаті чого з’являється неприємний запах.

Для того, щоб ця неприємність оминула вас стороною, достатньо залишити на полиці у шафі рулон туалетного паперу. Результат буде кращим, якщо попередньо збризкати його будь-яким ефірним маслом.

Якщо є час, то можна посилити ефект, провівши генеральне прибирання на полицях вашої шафи. Для цього меблі доведеться повністю звільнити від одягу та вимити полички засобом для очищення поверхонь, не забувши протерти задню стінку шафи.

Якщо в приміщенні високий рівень вологості, то замість рулону туалетного паперу краще використовувати активоване вугілля, розклавши таблетки на поличках. Міняти вугілля потрібно 1 раз на 25-30 днів.

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