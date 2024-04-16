На яких ділянках тіла не можна робити масаж
Масаж використовується для полегшення болю на певних ділянках тіла й часто він рекомендується лікарями.
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Хоча цей вид лікування та профілактики виник багато століть тому як один з видів народної медицини. Існує гігієнічний масаж, спортивний, сегментарний, лікувальний та ще півдесятка різних видів.
На яких ділянках тіла масаж робити не можна, розповідає Первая Лента з посиланням на рекомендації лікаря Юрія Габорця в Instagram.
За визначенням фахівця, не всі ділянки тілі людини придатні для масажу. Він назвав ці частини тіла та пояснив, які можуть бути негативні наслідки.
Пахова ділянка
У пахових ділянках та на внутрішній поверхні стегна робити масаж не рекомендується. Справа в тому, що там знаходиться скупчення лімфатичних вузлів та клапана поверхневих вен.
Молочні залози
Лікар не радить робити будь-які масажі на молочних залозах. Однак, є один виняток — коли жінка годує дитину грудьми і є лактостаз.
Щитовидна залоза
На щитовидній залозі та бокових поверхнях шиї масаж робити не бажано, так як в цій зоні зусереджені магістральні судини.
Черевна порожнина
Не робіть масаж і в області черевної порожнини. Особливо вісцеральний масаж, коли давлять на черевну порожнину. Юрій Габорець попереджає, що це може призвести до пошкодження кісток, якщо вони є, і рекомендує в цій ділянці тільки гладити.
А де робити масаж можна
Лікар також озвучив ділянки тіла, де робити масаж можна й це буде корисно для здоров’я та м’язів. Це:
- спина;
- шийний відділ, задня частина;
- зовнішня поверхня стегон та рук;
- стопи, кисті рук.
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