На яких ділянках тіла не можна робити масаж

Хоча цей вид лікування та профілактики виник багато століть тому як один з видів народної медицини. Існує гігієнічний масаж, спортивний, сегментарний, лікувальний та ще півдесятка різних видів.

На яких ділянках тіла масаж робити не можна, розповідає Первая Лента з посиланням на рекомендації лікаря Юрія Габорця в Instagram.

За визначенням фахівця, не всі ділянки тілі людини придатні для масажу. Він назвав ці частини тіла та пояснив, які можуть бути негативні наслідки.

Пахова ділянка

У пахових ділянках та на внутрішній поверхні стегна робити масаж не рекомендується. Справа в тому, що там знаходиться скупчення лімфатичних вузлів та клапана поверхневих вен.

Молочні залози

Лікар не радить робити будь-які масажі на молочних залозах. Однак, є один виняток — коли жінка годує дитину грудьми і є лактостаз.

Щитовидна залоза

На щитовидній залозі та бокових поверхнях шиї масаж робити не бажано, так як в цій зоні зусереджені магістральні судини.

Черевна порожнина

Не робіть масаж і в області черевної порожнини. Особливо вісцеральний масаж, коли давлять на черевну порожнину. Юрій Габорець попереджає, що це може призвести до пошкодження кісток, якщо вони є, і рекомендує в цій ділянці тільки гладити.

А де робити масаж можна

Лікар також озвучив ділянки тіла, де робити масаж можна й це буде корисно для здоров’я та м’язів. Це:

спина;

шийний відділ, задня частина;

зовнішня поверхня стегон та рук;

стопи, кисті рук.

Раніше ПЛ писала про те, як не втомлюватися впродовж робочого дня.