Як швидко відмити мікрохвильову піч від жиру без використання засобів для чищення

Уникнути таких забруднень дуже складно. Справа в тому, що розігрів їжі в НВЧ-печі часто супроводжується розбризкуванням рідин і тим, що шматочки їжі «розлітаються». Тому єдиний вихід – це своєчасне усунення забруднень.

Але що робити в тому випадку, коли очистити стінки мікрохвильової печі не вдалося вчасно? Первая Лента з посиланням на Pixel Inform розповідає, як видалити з поверхні засохлий жир і прилиплі залишки їжі.

Не варто поспішати обробляти поверхні губкою та засобами для чищення. Спочатку потрібно провести одну попередню процедуру. І тоді видалити забруднення буде значно простіше.

Як відмити мікрохвильову піч

Якщо ви спробуєте відразу ж прибрати жир зі стінок мікрохвильової печі, існує велика ймовірність того, що на вас чекатиме невдача. Щоб не витрачати багато часу і сил марно, забруднення спочатку треба розм’якшити.

І це дуже просто зробити: потрібно поставити в пристрій скляний посуд, наповнений водою. У рідину додайте трохи оцту (2 ч. л.) або киньте кілька скибочок лимону.

Отриманий розчин розігрійте в НВЧ-печі протягом п’яти хвилин. Після чого зачекайте приблизно півгодини. Далі можна починати протирати внутрішні стінки пристрою простою губкою: у використовуванні порошків та гелів немає потреби.

Розм’якшені забруднення виводитимуться без проблем. Крім того, не залишиться неприємних запахів.

Раніше ПЛ писала про те, для чого чайні пакетики кидають в унітаз.