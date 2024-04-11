Чи справді шкідливе морозиво і яку порцію можна з’їдати щодня

Втім, досі точаться дискусії щодо шкідливості морозива. Деякі експерти рекомендують відмовитись від цього продукту. Водночас інші говорять, що морозиво навіть корисне.

Чи справді шкідливе морозиво і що буде, якщо їсти йогго щодня, розповідає Первая Лента з посиланням на Huffpost.

Чи шкідливо їсти морозиво щодня

Тамар Семюелс, зареєстрований дієтолог і співзасновник Culina Health, не бере на себе відповідальність за позначення будь-якої їжу (або частоти, з якою її їдять) як «хорошої» чи «поганої». Вона зазначає, що це потенційно призведе до нездорових стосунків з їжею.

Крім того, кожен має власні харчові потреби, які можуть сильно відрізнятися від людини до людини.

Зареєстрований дієтолог Меггі Міхальчик поділяє думку коллеги.

«Мені не подобається класифікувати один тип їжі як поганий або вважати, що ти поганий, якщо їси морозиво,але, як ми знаємо, є більш поживні та менш поживні продукти», — зауважила експерт.

За її словами, морозиво — це калорійний продукт з високим вмістом цукру та жиру. Втім, ним можна насолоджуватися в помірних кількостях під час здорового харчування

Користь морозива

На відміну від багатьох інших солодощів, морозиво справді має певні переваги для здоров’я.

Дієтолог зазначає, що білок і жир, які містяться в морозиві, можуть допомогти уповільнити засвоєння цукру, що краще з точки зору рівня цукру в крові, ніж щось на кшталт солодких желейних ведмедиків, які майже повністю містять цукор і більше підвищать рівень цукру в крові.

Крім того, молоко та вершки є хорошим джерелом кальцію та вітаміну А, який сприяє зміцненню здоров’я очей і імунної функції.

Ці молочні продукти також містять холін, який відіграє важливу роль у ранньому розвитку мозку та обміні речовин.

Нещодавні дослідження також свідчать про те, що незважаючи на високий вміст насичених жирів, споживання молочних продуктів із цільного молока не підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Однак варто зауважити, що дослідження на цю тему здебільшого розглядали молочні продукти з незбираного молока, які вважаються трохи кориснішими за морозиво, наприклад молоко, сир і йогурт.

Скільки морозива можна їсти щодня

Незалежно від того, чи ви надаєте перевагу морозиву без молочних продуктів, чи справжньому, усі дієтологи наголошують, що якщо ви збираєтеся їсти морозиво щодня, варто пам’ятати про розмір порції.

«Одна порція (півчашки) на день — це максимум, який я рекомендую для більшості», — каже експерт.

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