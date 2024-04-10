Чи справді існує норма кроків на день: відповідь кардіолога

Однак, як виявилось, це лише маркетинг.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на допис кардіолога Наталії Іванюк в Instagram.

Хто придумав міф

За словами лікаря, більшість фітнес-трекерів, які можна знайти в магазинах, мають запрограмовану ціль в 10 000 кроків пройдених за день.

Однак, норму 10 000 кроків на день була виведена з метою маркетингу, а не як науково доведена користь. Ще в Японії 1965 році з’явився крокомір Manpo-kei (лічильник десяти тисяч кроків).

Його придумав професор університету охорони здоровʼя, який звернув увагу на те, що велика кількість мешканців міста страждають на ожиріння. Для вирішення проблеми було достатньо змушувати людей спалювати 300-400 ккал, що дорівнює прогулянці в 7-8 км в день.

Тому для мотивації населення йому прийшла ідея створення механічного крокоміру з запрограмованою ціллю 10 000 кроків.

З того часу таке число закарбувалось у свідомість людей, проте його користь є абсолютно не доведеною.

Кардіолог зазначила, що на здоровʼя впливає не тільки кількість пройдених кроків, але й відмова від шкідливих звичок.

Варто пам’ятати, що ходьба — це корисно, але не варто закріплюватися за цифрою, так як все дуже індивідуально.

Чого варто дотримуватись

Ходьба може знизити рівень артеріального тиску, зміцнити кістки і захистити їх від пошкоджень, підвищити рівень енергії, а також забезпечити вас ендорфінами і допомогти вам підтримувати здорову вагу разом зі здоровим харчуванням.

Зокрема, варто дотримуватись наступних порад:

рекомендації від персонального тренера;

краще обрати пересування пішки, а не автобусом чи автомобілем, якщо дозволяє відстань;

якщо ви працюєте за столом, встановіть щогодинні нагадування про необхідність вставати і рухатис;

робіть щоденну 30-хвилинну прогулянку;

гуляйте з друзями в парку або лісовими стежками.

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