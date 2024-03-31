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Як приготувати смачні мережевні млинці на окропі, які не прилипатимуть до сковороди

Заварні млинці можуть здивувати будь-кого, хоч страва сама по собі проста.

Арина Марченко Send an email 15 часов ago
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Але, крім усього іншого, до головної переваги таких млинців можна віднести простоту приготування.

Вони точно не прилипнуть до сковороди і навіть перший млинець вийде гарним.

Рецептом смачних млинців на окропі ділиться Первая Лента.

Заварні млинці ще називають мереживними, за їх незвичайний вигляд.

Що потрібно для приготування:

  • 4 яйця;
  • 2 склянки окропу;
  • 2 склянки молока;
  • 2 склянки борошна;
  • 2 ст. л. рослинної олії;
  • 1 ч. л. солі;
  • кілька ложок цукру, якщо ви полюбляєте солодкі млинці.

Як приготувати

Збиваємо яйця, додаємо сіль. Коли суміш стане однорідною, не перестаючи збивати, тоненькою цівочкою вливаємо туди окріп. Щоб спростити процес, краще використовувати міксер.

Завдяки додаванню окропу, білок не згорнеться, а тісто добре розтікатиметься по сковороді, і млинці будуть рівномірно пропікатися.

Після того як яєчно-водяна суміш готова додаємо молоко, перемішуємо. Додаємо борошно та олію і знову все перемішуємо.

Смажити млинці потрібно на розігрітій сковороді.

Подавати до столу їх можна зі згущеним молоком, джемом, або начинивши їх грибами, кисломолочним сиром, шинкою і сиром, та чим завгодно!

Раніше ПЛ писала про те, як приготувати поживний та корисний сніданок.

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Арина Марченко Send an email 15 часов ago
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