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Ксенія Мішина потрапила у скандал через російську мову: що відомо

Відома українська актриса Ксенія Мішина потрапила у мовний скандал.

Арина Марченко Send an email 11 часов ago
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Для більшого охоплення, знаменитість разом із фітнес-тренером Сергієм Пількевичем записала подкаст російською.

Про це пише Первая Лента із посиланням на Instagram знаменитості.

Деталі скандалу

Скандальне інтерв’ю вийшло на каналі фітнес-інструктора Мішиної.

Чоловік, судячи з його соцмереж, з України, але давно живе кордоном і працює на міжнародну аудиторію.

Примітно, що назва подкасту — англомовна: Kseniia Mishyna’s Lifestyle Secrets: One Year After Transformation. Підписи до фото та відео, опис до нього, також англійською.

Однак розмова в подкасті відбувалася російською.

Користувачів обурило спілкування російською двох українців, про що вони й написали у коментарях.

Мережу також розлютив той факт, що Ксенія є ведучою програми «Я люблю Україну», яку канал ТЕТ позиціонує як «найпатріотичніше шоу про нашу велику нескорену країну».

Варто зазначити, що після негативної реакції користувачів коментарі до інтерв’ю на YouTube-каналі «BODYMAKER» та Instagram-сторінках Мішиної та Пількевича вирішили вимкнути.

Раніше ПЛ писала про те, що блогерка-мільйонниця Пренткович з бойфрендом потрапила у новий скандал.

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Арина Марченко Send an email 11 часов ago
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