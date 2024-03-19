Блогерка Пренткович з бойфрендом потрапила у новий скандал

Таку інформацію оприлюднила прикордонна служба України. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на «Українську правду».

Так, згідно повідомлення він прикордонної служби, Гонковський перетнув українсько-польський кордон 8-го січня 2024 року о 10:17 у пункті Краківець на автомобілі марки BMW. З того часу відомостей про його повернення назад немає.

В свою чергу Гонковський заявив про постійні погрози в свою адресу, через що вони з Пренткович і двома дітьми вимушені змінити місце проживання.

«Мабуть, одне з найважчих рішень у моєму житті. Але коли сьогодні на мене з обох сторін лягли Іван та Адам, і я замислився, що тільки від мого рішення залежить, перебуватимуть вони в небезпеці або в безпеці… Я зрозумів, що зараз це правильне рішення. Не знаю, на який час, але поки що так», — висловився Гонковський.

Пренткович додала, що не збирається розповідати, куди саме родина виїхала. Блогерка зазначила, що «обирає жити своє єдине життя» й буде блокувати будь-які повідомлення агресивного характеру на своїй сторінці в Instagram.

Що відомо про скандал з Мальдівами

У січні 2024 року у мережі спалахнув скандал довкола блогерки-мільйонниці Тетяни Пренткович та її хлопця Андрія Гонковського. Стало відомо, що блогерка полетіла на Мальдіви разом із своїм коханим. На блогерку одразу ж вилилася хвиля хейту та обурення. Найбільше українців збентежив той факт, що Гонковський нібито їхав у Польщу як волонтер, а натомість скористався можливістю та вирушив на Мальдіви. Українці обурилися, що чоловік таким чином прикривається волонтерством за для власної вигоди.

Нагадаємо, Олена Зеленська розповіла, чому не привітала чоловіка з Днем народження.