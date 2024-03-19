Блогерка Пренткович з бойфрендом потрапила у новий скандал
Українці не встигли забули скандал з поїздкою бойфренда Пренткович Андрія Гонковського на Мальдіви, як виявилося, що чоловік так і не повернувся до України після відпустки.
Таку інформацію оприлюднила прикордонна служба України. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на «Українську правду».
Так, згідно повідомлення він прикордонної служби, Гонковський перетнув українсько-польський кордон 8-го січня 2024 року о 10:17 у пункті Краківець на автомобілі марки BMW. З того часу відомостей про його повернення назад немає.
В свою чергу Гонковський заявив про постійні погрози в свою адресу, через що вони з Пренткович і двома дітьми вимушені змінити місце проживання.
«Мабуть, одне з найважчих рішень у моєму житті. Але коли сьогодні на мене з обох сторін лягли Іван та Адам, і я замислився, що тільки від мого рішення залежить, перебуватимуть вони в небезпеці або в безпеці… Я зрозумів, що зараз це правильне рішення. Не знаю, на який час, але поки що так», — висловився Гонковський.
Пренткович додала, що не збирається розповідати, куди саме родина виїхала. Блогерка зазначила, що «обирає жити своє єдине життя» й буде блокувати будь-які повідомлення агресивного характеру на своїй сторінці в Instagram.
Що відомо про скандал з Мальдівами
У січні 2024 року у мережі спалахнув скандал довкола блогерки-мільйонниці Тетяни Пренткович та її хлопця Андрія Гонковського. Стало відомо, що блогерка полетіла на Мальдіви разом із своїм коханим. На блогерку одразу ж вилилася хвиля хейту та обурення. Найбільше українців збентежив той факт, що Гонковський нібито їхав у Польщу як волонтер, а натомість скористався можливістю та вирушив на Мальдіви. Українці обурилися, що чоловік таким чином прикривається волонтерством за для власної вигоди.
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