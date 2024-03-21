«У мене був шок»: Соня Морозюк розповіла, як відреагувала на затримання Гринкевича

Також вона розповіла про те, як розірвала стосунки з Романом Гринкевича, сином підозрюваного.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на інтерв’ю художниці Дмитру Гордону.

Молода художниця зізналася, що затримання батька Романа Гринкевича Ігоря шокувало її.

«Я була в а*уї. Я була здивована, чесно кажучи, коли затримали Ігоря. У мене був шок. Тому що ви ж розумієте, що ніхто не набирав мене зранку і не говорив, що я йду хабар давати. Я була в шоці. Звісно, що в домі це ніяк не обговорювалося, що таке буде відбуватися, і я була просто в шоці. І коли побачила відео в телеграм-каналах, я була дуже здивована», — сказала вона.

Розрив з Романом Гринкевичем

Соня зазначила, що на момент затримання батька екс-нареченого вони з Романом вже не були парою. Востаннє вона з ним зустрічалась восьмого січня 2024 року.

За словами художниці, вони написала Роману про розрив відносин по смс, так як вони не мали можливості зустрітись і поговорити.

«Він написав щось на кшталт: «Це твій вибір», — розказала Морозюк.

Зазначимо, що у стосунках з Романом Соня була 5 місяців, два з яких вони були заручені.

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